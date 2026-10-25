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ЦСКА пробяга над 254 километра заедно с Нордселанд и оглави европейска класация
  Тема: Български спортни успехи

ЦСКА пробяга над 254 километра заедно с Нордселанд и оглави европейска класация

25 Октомври, 2026 12:47 626 1

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„Червените“ са изминали 126,83 километра при равенството 2:2 с Нордселанд в Дания

ЦСКА пробяга над 254 километра заедно с Нордселанд и оглави европейска класация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА е сред отборите с най-голяма пробягана дистанция във втория кръг на основната фаза в Лигата на конференциите. При равенството 2:2 с Нордселанд в Дания „червените“ са изминали 126,83 километра, а домакините са записали 127,33 километра.

Така двата тима оглавяват класацията по общ обем на движение с общо 254,16 километра. Разликата между тях е точно 500 метра. Данните са предоставени от УЕФА и показват, че ЦСКА е бил сред отборите с най-голяма физическа активност във втория кръг.

Малка разлика между двата отбора

Срещата на стадион „Право да мечтаеш“ започна с високо темпо за ЦСКА. Впоследствие българският отбор остави впечатление, че намалява интензивността, но статистиката за пробяганото разстояние поставя „червените“ непосредствено зад Нордселанд.

За сравнение, в мача между Аякс и Аталанта общата пробягана дистанция е с около 40 километра по-малка. Аталанта е тимът с най-нисък показател в кръга – 105,40 километра.

Равенството в Дания донесе по една точка на ЦСКА и Нордселанд, а физическите показатели от двубоя поставиха двата отбора начело по изминато разстояние сред участниците във втория кръг.


Дания
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