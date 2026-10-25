ЦСКА чака лиценз от БФС за новия стадион: Михаил Александров обяви кога се очаква развръзката

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров гостува в предаването на БНТ „Арена спорт“. След седмица „червените“ трябва да се завърнат на обновения стадион „Българска армия“, който ще бъде най-модерното футболно съоръжение у нас. Александров увери, че всичко около дългоочакваното завръщане е готово и благодари на всички в клуба за свършената работа.

„Документално всичко е готово. Единствено чакаме лиценза от БФС. Имаме уверението, че това ще се случи в следващите 1-2 дни. Нямаме притеснения от този факт. Подали сме документи, всичко е изрядно. Вървим по план“, каза Александров.

„Клубът и всички работещи в клуба направиха и невъзможното да направят един мултифункционален стадион, който покрива критериите на УЕФА 4. От европейската футболна централа направиха оглед за следващия ни мач за Европа и заявиха, че ще ни дадат за пример как трябва да изглежда едно съоръжение на европейски клуб под 20 000 стадион. Работим 24 часа да ускорим всеки процес. Пуснахме информация, че ни трябва още малко време, направихме и невъзможното да бъдем домакини на любимия ни стадион, знаем каква е еуфорията сред феновете всеки да получи възможност да влезе на този стадион“, добави директорът.

Бившият полузащитник увери, че се надява феновете да не открият никакви липси на новото съоръжение.

„Остават да се довършат технически неща, имаме доста тестове на различни системи, за да може стадионът да функционира в пълния си блясък. Ще направим всичко възможно феновете да не открият никакви липси. Аз съм един от хората, които живеят с мисълта да се завърнем на този стадион. Зад моята работа има работа на страшно много хора, смея да кажа, че всеки от тях е свършил страхотна работа и резултатът се вижда.

„За всички завръщането на стадиона е нещо много специално, вероятно ще усетя емоциите след мача. Публиката ще получи усещането като история, но тотално различно като инфраструктура. Опитахме да запазим историята и емоциите от Старата Армия, но в същото време искаме да дадем европейски изживяване на феновете ни на стадиона. Да усетят удобство, всички привилегии, че се намират на този стадион и че техният отбор има най-хубавият стадион в България“, добави Александров.

Той сподели, че по време на строежа се е сблъскал с множество предизвикателства.

„Предизвикателства имаше не през дни, а през часове. Страшно много, не забравяйте, че този стадион се намира в сърцето на София и само това е достатъчно да кажем, че строежът на стадиона е повече от специален. Много предизвикателства, с които се сблъскваме всеки ден, които се надявам хората да не виждат. Освен стадиона, имаме страхотна зала, дори музеят, който за съжаление не можем да пуснем сега, може да се превърне в място за събития. Имаме страхотен стадион, който може да послужи и за концерти, стига инвестицията за нас да има смисъл“, каза директорът.

Михаил Александров коментира и представянето на отбора на ЦСКА в Европа до момента и изиграните двубои с Монако и Нордселанд.

„Не бих казал, че има разочарование, заслужавахме да спечелим точки и срещу Монако и срещу Нордселанд повече, но това е футболът, понякога е суров и несправедлив. Надявам се късметът да е с нас в следващите мачове. Ръководството е успешно, треньорът е успешен и футболистите са успешни когато ЦСКА е шампион. Аз съм юноша на този клуб и от ден първи са ме учили, че второто място не е успех и няма с какво да се гордеем“, завърши Александров.