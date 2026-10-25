Удар за Реал Мадрид преди Ел Класико: Куртоа пропуска сблъсъка с Барселона

Реал Мадрид остана без Тибо Куртоа и Винисиус Жуниор за гостуването си на Барселона в Ел Класико. Белгийският вратар отпада в последния момент заради грипно заболяване, а бразилското крило ще гледа мача от трибуните заради наказание.
„Куртоа, отпадащ в последния момент“, обяви Реал Мадрид в съобщението си за състава. На негово място в групата е включен Илия Вольшин. Двубоят от десетия кръг на Ла Лига е на „Камп Ноу“ и започва в 21:00 часа местно време.
Винисиус пропуска първия си мач срещу Барселона от 18 декември 2019 г. насам. Според Goal той е играл във всеки последвал Ел Класико, започвайки от срещата на 1 март 2020 г. Бразилецът има осем гола в 24 двубоя срещу каталунците, като балансът му е 11 победи, 12 загуби и едно равенство.
Последният мач без Винисиус завършва 0:0
На 18 декември 2019 г. Винисиус е на резервната скамейка, но Зинедин Зидан не го използва. Тогава Реал Мадрид започва с Иско зад Гарет Бейл и Карим Бензема, а в средата на терена са Каземиро, Тони Кроос и Федерико Валверде. Ферлан Менди и Дани Карвахал играят по фланговете на защитата, Серхио Рамос и Рафаел Варан са в центъра, а Куртоа пази вратата.
Срещата завършва 0:0 и остава последното безголово Ел Класико. Първоначално мачът е насрочен за 26 октомври, но е отложен заради напрежението и безредиците по улиците на Барселона след съдебното решение по събитията от 1 октомври 2017 г. и последиците от тях.
Диоманде получава големия шанс
Наказанието на Винисиус отваря място за Ян Диоманде, който е привлечен от РБ Лайпциг за 146 милиона евро. Котдивоарецът е най-скъпият трансфер в историята на Реал Мадрид и получава възможност да изгради първия си значим спомен срещу Барселона.
Мundo Deportivo отбелязва, че силно представяне на Диоманде може да увеличи ролята му в състава. Това би повлияло и на позицията на Винисиус, но окончателните изводи ще зависят от представянето му в предстоящия мач и от следващите срещи между двата отбора. Нови двубои могат да има за Суперкупата на Испания през 2027 г., за Купата на краля, в Шампионската лига или в мача от втория дял на Ла Лига.
Източници: goal.com, as.com
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