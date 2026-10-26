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Барселона и Наполи следят млад халф на Тотнъм

Барселона и Наполи следят млад халф на Тотнъм

26 Октомври, 2026 06:30 329 0

  • лукас бергвал-
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  • наполи-
  • футбол

Шведският талант не успя да си осигури трансфер през лятото, но интересът към него от водещи европейски клубове остава

Барселона и Наполи следят млад халф на Тотнъм - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Лукас Бергвал отново е в полезрението на големи европейски клубове. Според информация на “Tuttomercatoweb” Барселона и Наполи следят ситуацията около 20-годишния полузащитник на Тотнъм, който е искал да напусне лондонския клуб още през летния трансферен прозорец.

Интересът не е изненадващ предвид качествата и потенциала на шведския национал. Бергвал е сред младите халфове, от които се очаква да направят следващата крачка в развитието си, но в Тотнъм конкуренцията за място в средата на терена усложнява ситуацията му. През лятото той не успя да осъществи желаното преминаване в друг отбор.

За Барселона подобен трансфер би бил инвестиция в млад футболист с перспектива за дългосрочно развитие. Каталунците традиционно търсят играчи, които могат да се впишат в техническия стил на отбора и да се превърнат в част от състава за следващите сезони. Наполи също следи Бергвал, като италианският клуб може да предложи алтернативен път за развитието му в Серия А.

Засега няма данни за официална оферта от някой от двата клуба.


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