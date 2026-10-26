Барселона и Наполи следят млад халф на Тотнъм

Лукас Бергвал отново е в полезрението на големи европейски клубове. Според информация на “Tuttomercatoweb” Барселона и Наполи следят ситуацията около 20-годишния полузащитник на Тотнъм, който е искал да напусне лондонския клуб още през летния трансферен прозорец.

Интересът не е изненадващ предвид качествата и потенциала на шведския национал. Бергвал е сред младите халфове, от които се очаква да направят следващата крачка в развитието си, но в Тотнъм конкуренцията за място в средата на терена усложнява ситуацията му. През лятото той не успя да осъществи желаното преминаване в друг отбор.

За Барселона подобен трансфер би бил инвестиция в млад футболист с перспектива за дългосрочно развитие. Каталунците традиционно търсят играчи, които могат да се впишат в техническия стил на отбора и да се превърнат в част от състава за следващите сезони. Наполи също следи Бергвал, като италианският клуб може да предложи алтернативен път за развитието му в Серия А.

Засега няма данни за официална оферта от някой от двата клуба.