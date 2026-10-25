Реал Мадрид влиза в Ел Класико с огромен проблем: кой ще спре атаката на Барселона?

Тибо Куртоа отпадна в последния момент за Ел Класико между Барселона и Реал Мадрид. Белгийският вратар е извън групата заради грипоподобно заболяване, а на негово място беше повикан младият Илия Волошин.

„Тибо Куртоа е извън състава в последния момент заради грипоподобно заболяване. На негово място е повикан Илия Волошин“, обяви Реал Мадрид.

Двубоят от 10-ия кръг на Ла Лига е насрочен за 21:00 часа. Отсъствието на Куртоа идва в момент, в който мадридчани имат сериозни проблеми в защитата и се изправят срещу най-резултатния отбор в испанското първенство.

Куртоа беше ключов за Реал Мадрид

Преди дербито Куртоа е записал 12 мача за Реал Мадрид в Ла Лига и Шампионската лига. Той е прекарал 1080 минути на терена, допуснал е 14 гола, направил е 45 спасявания и има само два двубоя без допуснат гол.

В първенството белгиецът е играл в девет срещи. В тях е получил девет гола, отразил е 29 удара и е регистрирал процент на спасяванията от 76,3 процента. Именно тези показатели подчертават значението му за Реал преди мача с Барселона.

Барселона влиза в дербито с 39 гола

Барселона спечели първите си девет мача в Ла Лига и отбеляза 39 гола. Във всички турнири каталунците са вкарали 50 попадения в 12 срещи, като са допуснали 15.

Ламин Ямал е сред основните двигатели на атаката. Младият нападател има осем гола и шест асистенции в първите девет мача на Барселона в първенството, или общо 14 голови участия.

На този фон Реал Мадрид има само два мача без допуснат гол в първите си 12 срещи за сезона. Моуриньо трябва да намери решение едновременно за отсъствието на Куртоа и за проблемите в колективната защита, които оставят съперниците с твърде много възможности пред вратата.

Ключови за мадридчани ще бъдат пресата още в предни позиции и ограничаването на свободните пространства между линиите. Ако Реал не успее да затвори подаванията към Ямал и останалите атакуващи футболисти на Барселона, отсъствието на титулярния вратар може да увеличи допълнително натиска върху отбора.

Източници: goal.com, elpais.com, cadenaser.com