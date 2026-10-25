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Везенков и Олимпиакос пометоха Промитеас с 40 точки разлика
  Тема: Български спортни успехи

Везенков и Олимпиакос пометоха Промитеас с 40 точки разлика

25 Октомври, 2026 15:34 391 0

  • александър везенков-
  • олимпиакос-
  • промитеас-
  • гръцко баскетболно първенство

Шампионът в Евролигата спечели с 85:45 при гостуването си на Промитеас. Българинът завърши с 14 точки, 6 борби, открадната топка и чадър

Везенков и Олимпиакос пометоха Промитеас с 40 точки разлика - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Александър Везенков и Олимпиакос постигнаха четвърта поредна победа в гръцкото баскетболно първенство. Шампионът в Евролигата спечели с 85:45 като гост на Промитеас в Патра.

Олимпиакос започна мача с преднина от 16:12 след първата част, а на почивката водеше с 41:29. След паузата разликата продължи да расте, като третата четвърт завърши при 62:37. В заключителните 10 минути гостите допуснаха само осем точки, а най-голямата им преднина достигна 43 точки.

Везенков отново бе сред лидерите

Везенков записа 14 точки, 6 борби, една открадната топка и един чадър за 20 минути на паркета. Най-резултатен за Олимпиакос беше Мбайе Ндиайе с 19 точки и 4 борби.

За Промитеас поражението е трето в четири изиграни срещи. Олимпиакос продължава серията си от четири последователни успеха в първенството, след като отборът спечели убедително и четвъртия си мач.

Два мача в Евролигата

Везенков и съотборниците му ще насочат вниманието си към Евролигата. На 28 октомври Олимпиакос ще гостува на турския Бешикташ, а два дни по-късно ще приеме италианския Армани Олимпия Милано.


Гърция
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