Милан стигна до впечатляващ обрат и победи Олимпиакос с 4:2 като гост в петия кръг от основната фаза на Лига Европа. Италианският тим изоставаше с два гола на стадион „Георгиос Караискакис“, но реализира четири попадения след почивката.

Олимпиакос поведе в 31-ата минута след автогол на вратаря Майк Менян. Домакините нанесоха втори удар малко след началото на втората част, когато Жота Силва се разписа за 2:0 в 49-ата минута.

Обратът започна в 56-ата минута. Омари Хътчинсън намали изоставането на Милан, а седем минути по-късно Алфаджо Сисе изравни резултата. Кристиан Пулишич завърши атаката за 3:2 в 71-ата минута, след като вече беше започнал мача като резерва и се появи на терена на почивката.

Крайният резултат беше оформен от Диего Морейра в петата минута на добавеното време. Така Милан записа първата си победа в турнира след загубите от Бенфика, Ференцварош и другите си неуспешни мачове в началото на кампанията.

В шестия кръг на 10 декември Милан ще приеме Съндърланд. В същия ден Олимпиакос ще гостува на Челие. Основната фаза на Лига Европа продължава до края на януари, като първите осем отбора се класират директно за осминафиналите, а тимовете от девето до 24-то място ще играят плейофи.