Половинката на Роналдо напомни за сексапила си с нова фотосесия

Джорджина Родригес отново показа класата и сексапила си, докато изпълнява моден ангажимент.
Половинката на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо позира за нова фотосесия на световен бранд, разкривайки апетитните си форми в нови модели чорапогащници.
Под кадрите, които се появиха в профила ѝ в Инстаграм, не спират да валят лайкове от нейните 77.9 млн. последователи там.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Ако в България я срещнеш на улицата няма да й обърнеш голямо внимание, защото ще ти заприлича на хилядите творения на доктор без фантазия.....
14:06 26.10.2026