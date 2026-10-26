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Половинката на Роналдо напомни за сексапила си с нова фотосесия

Половинката на Роналдо напомни за сексапила си с нова фотосесия

26 Октомври, 2026 13:29 877 2

  • джорджина родригес-
  • футбол-
  • кристиано роналдо-
  • сексапил-
  • секси

Под кадрите, които се появиха в профила й в Инстаграм, не спират да валят лайкове от нейните 77.9 млн. последователи

Половинката на Роналдо напомни за сексапила си с нова фотосесия - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Джорджина Родригес отново показа класата и сексапила си, докато изпълнява моден ангажимент.

Половинката на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо позира за нова фотосесия на световен бранд, разкривайки апетитните си форми в нови модели чорапогащници.

Под кадрите, които се появиха в профила ѝ в Инстаграм, не спират да валят лайкове от нейните 77.9 млн. последователи там.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    2 0 Отговор
    Няма да кажа че е грозна, но е изключително банална жена!!!
    Ако в България я срещнеш на улицата няма да й обърнеш голямо внимание, защото ще ти заприлича на хилядите творения на доктор без фантазия.....

    14:06 26.10.2026

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