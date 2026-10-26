Половинката на Роналдо напомни за сексапила си с нова фотосесия

Джорджина Родригес отново показа класата и сексапила си, докато изпълнява моден ангажимент.

Половинката на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо позира за нова фотосесия на световен бранд, разкривайки апетитните си форми в нови модели чорапогащници.

Под кадрите, които се появиха в профила ѝ в Инстаграм, не спират да валят лайкове от нейните 77.9 млн. последователи там.