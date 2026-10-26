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Ботев Пловдив официално има нов изпълнителен директор

Ботев Пловдив официално има нов изпълнителен директор

26 Октомври, 2026 11:20 817 2

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  • изпълнителен директор-
  • кристиан райчев

На 25 октомври 2026 година се проведе Общо събрание на Съвета на директорите на ПФК Ботев АД, на което бе взето решение адв. Кристиан Райчев да бъде вписан в състава на Съвета на директорите

Ботев Пловдив официално има нов изпълнителен директор - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Ръководството на Ботев Пловдив обяви името на новия изпълнителен директор на клуба. След проведеното Общо събрание адв. Кристиан Райчев получи позицията при "канарчетата".

"На 25 октомври 2026 година се проведе Общо събрание на Съвета на директорите на ПФК Ботев АД, на което бе взето решение адв. Кристиан Райчев да бъде вписан в състава на Съвета на директорите.

След Общото събрание бе взето решение от Съвета на директорите, съгласно което адв. Райчев временно ще изпълнява функциите на изпълнителен директор на клуба. Кристиан Райчев е доктор по международно частно право и гл. асистент в Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

От лятото на 2025 година той е част от екипа на ПФК Ботев Пловдив, като отговаря за правните въпроси на клуба и международните дела пред ФИФА", написаха от клуба.


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  • 1 Му пи. Ам

    1 0 Отговор
    На катанчето

    11:23 26.10.2026

  • 2 Ботевист

    1 0 Отговор
    Не директори, а пари трябват на Ботев!

    12:35 26.10.2026

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