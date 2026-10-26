Александър Исак води Ливърпул към нови успехи след силно завръщане на терена

Шведският нападател Александър Исак демонстрира възходяща линия в своето представяне и вече оправдава рекордната инвестиция на Ливърпул за неговото привличане. С решителното си участие в мачовете на тима, 27-годишният футболист има ключова роля за постигането на победата с 2:0 срещу Брайтън & Хоув Албиън, която удължи успешната серия на мърсисайдци в английската Висша лига.

Пристигнал на „Анфийлд“ през август 2025 година от редиците на Нюкасъл срещу сумата от 125 милиона паунда, Исак се утвърди като най-скъпия трансфер в историята на британския футбол. Началният период на нападателя в мърсисайдския клуб обаче беше белязан от затруднения с адаптацията и тежка контузия – счупване на крака, получено през декември същата година. Тежкият здравословен проблем ограничи актива му до скромните четири попадения в 22 двубоя през дебютната му кампания.

През настоящия сезон обаче ситуацията е напълно променена и шведският национал се утвърждава като основна фигура в предно равнище на отбора. На сметката си той вече има шест гола, като отбелязва средно по почти едно попадение на среща и формира повече от половината от общия брой шампионатни голове на Ливърпул. В индивидуалната надпревара при голмайсторите единствено Ерлинг Холанд, който има девет точни изстрела, се представя на по-високо ниво.

В двубоя срещу Брайтън Исак отново доказа способността си да бъде решаващ фактор за крайния изход на мача, дори без непрекъснато да попада в центъра на събитията на терена – подход, приложен успешно и при победата над Брентфорд седмица по-рано.

Успехът срещу „чайовете“ придобива още по-голяма стойност предвид факта, че съперникът контролираше топката в 64% от времето и завърши двубоя с по-високи показатели за очаквани голове (xG). Независимо от това, Ливърпул съумя да задържи преднината си и да запише един от най-убедителните си двубои под ръководството на старши треньора Андони Ираола. За испанския специалист това бе първи триумф на собствен терен във Висшата лига начело на тима, постигнат след четири опита, като същевременно показа, че проявеното търпение към Исак след тежкия му първи сезон дава своите резултати.

„Днес се представихме наистина силно срещу много добър отбор. През първото полувреме показахме точно това, към което се стремим — интензивност и спечелени единоборства“, сподели Александър Исак в изявлението си след края на срещата.

Мениджърът на мърсисайдци също изрази удовлетворение от представянето на своя нападател, акцентирайки върху колективните действия на терена: „Алекс винаги е заплаха за противника, особено когато успяваме да го намерим с качествени центрирания. В случая Брадли Баркола спечели двубоя и показа по-голяма бързина, за да създаде тази възможност.“

Предстои ново сериозно изпитание за Ливърпул в шампионата, където отборът ще се изправи срещу Арсенал. Добрата кондиция и ефективност на шведския голмайстор се очертават като основна трудност за защитния вал на лондончани.