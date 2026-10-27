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Министър Енчо Керязов се снима с Нурмагомедов: Това е личната ми охрана! Работи в Министерството на младежта и спорта!

Министър Енчо Керязов се снима с Нурмагомедов: Това е личната ми охрана! Работи в Министерството на младежта и спорта!

27 Октомври, 2026 06:45 1 104 12

  • министър на младежта и спорта-
  • енчо керязов-
  • ufc-
  • хабиб нурмагомедов-
  • реал мадрид-
  • барселона-
  • футбол

Той публикува в личния си профил във Фейсбук снимка с легендарният шампион от UFC

Министър Енчо Керязов се снима с Нурмагомедов: Това е личната ми охрана! Работи в Министерството на младежта и спорта! - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов се похвали с любопитна среща по време на футболното дерби между Барселона и Реал Мадрид. Той публикува в личния си профил във Фейсбук снимка с легендарният шампион от UFC Хабиб Нурмагомедов, като се пошегува, че дагестанецът е неговата лична охрана.

Керязов разкри, че двамата са разговаряли на почивката на двубоя за спорта в България и Русия, а Нурмагомедов се зарадвал, когато разбрал откъде е министърът.

Ето какво написа Керязов в социалната мрежа:

„Вчера на мача между Барселона и Реал Мадрид имах неочаквана компания, Хабиб Нурмагомедов! Той много се зарадва, когато разбра, че съм от България. Аз пък се зарадвах, че с него до мен едва ли някой ще посмее да ме нападне! На почивката си поговорихме за спорта в България и Русия. А когато ме питаха откъде се познаваме, отговарях съвсем сериозно: Това е личната ми охрана. Работи в Министерството на младежта и спорта!“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ейй стават

    13 8 Отговор
    Министри на пробитата и най-бедна държава България и се мислят за много важни, охрана му бил, кой си ти бе. Ако не е репутацията на България от социализма, когато бяхме силна държава с армия и икономика, този руснак няма и здрасти да ти каже. Сега България изглежда като държава от третия свят, вижте сградите, тротоарите и пътищата. В Русия роботи правят доставки и всичко е здраво и поддържано, тук дива Индия.

    Коментиран от #3, #4

    07:03 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 башта си

    5 8 Отговор

    До коментар #2 от "Ейй стават":

    ли дириш тука

    07:06 27.10.2026

  • 5 С това ли

    12 5 Отговор
    се занимавате вие от министерството... ходите си по мачлета и си правите селфита... евала!

    07:06 27.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 НА ТЕЗИ ИЦАТА ИМ ВИКАШЕ КУФАРИ

    7 2 Отговор
    Добре са пътуват и ядат на държавна сметка.

    07:26 27.10.2026

  • 8 Перо

    2 3 Отговор
    На тоя министър, това му е върха!

    07:35 27.10.2026

  • 9 Жоржета стресираща

    2 3 Отговор
    Тоз министер е показателен
    Колко е вредно да стоиш
    С глава надолу върху кирпич...😀

    07:36 27.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ...

    0 0 Отговор
    когато си тъпa сeлcka пръчka и господ не може да ти помогне

    07:47 27.10.2026

  • 12 Трол

    0 0 Отговор
    Защо се е снимал с този чеченски агент?

    07:48 27.10.2026

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