Министър Енчо Керязов се снима с Нурмагомедов: Това е личната ми охрана! Работи в Министерството на младежта и спорта!

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов се похвали с любопитна среща по време на футболното дерби между Барселона и Реал Мадрид. Той публикува в личния си профил във Фейсбук снимка с легендарният шампион от UFC Хабиб Нурмагомедов, като се пошегува, че дагестанецът е неговата лична охрана.
Керязов разкри, че двамата са разговаряли на почивката на двубоя за спорта в България и Русия, а Нурмагомедов се зарадвал, когато разбрал откъде е министърът.
Ето какво написа Керязов в социалната мрежа:
„Вчера на мача между Барселона и Реал Мадрид имах неочаквана компания, Хабиб Нурмагомедов! Той много се зарадва, когато разбра, че съм от България. Аз пък се зарадвах, че с него до мен едва ли някой ще посмее да ме нападне! На почивката си поговорихме за спорта в България и Русия. А когато ме питаха откъде се познаваме, отговарях съвсем сериозно: Това е личната ми охрана. Работи в Министерството на младежта и спорта!“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ейй стават
Коментиран от #3, #4
07:03 27.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 башта си
До коментар #2 от "Ейй стават":ли дириш тука
07:06 27.10.2026
5 С това ли
07:06 27.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 НА ТЕЗИ ИЦАТА ИМ ВИКАШЕ КУФАРИ
07:26 27.10.2026
8 Перо
07:35 27.10.2026
9 Жоржета стресираща
Колко е вредно да стоиш
С глава надолу върху кирпич...😀
07:36 27.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ...
07:47 27.10.2026
12 Трол
07:48 27.10.2026