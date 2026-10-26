Масимилиано Алегри отнесе тежко наказание след мача с Рома

Треньорът на Наполи Масимилиано Алегри беше наказан с лишаване от право да води отбора в два мача и глоба от 10 000 евро заради поведението си в края на двубоя срещу Рома.

Наставникът на неаполитанците реагира остро на решението на съдиите да признаят гол за „вълците“ в 89-ата минута. Според Алегри в хода на атаката Леонардо Балерди е извършил нарушение срещу Сам Беукема.

Главният съдия Андреа Коломбо показа червен картон на специалиста, след което напрежението се покачи още повече. Алегри влезе в разгорещен спор с четвъртия арбитър, преди да се отправи към тунела, като междувременно свали якето си.

В официалното решение за санкцията се посочва, че треньорът е отправил обидни реплики към съдийската бригада. Според доклада той е продължил с крайно неуважителни коментари към длъжностните лица в зоната на тунела и е проявил агресивно поведение спрямо представител на противниковия отбор.

От Наполи не са съгласни с наказанието и възнамеряват да го обжалват. Ако санкцията бъде потвърдена, Алегри няма да може да бъде на резервната скамейка в предстоящите срещи срещу Монца и Ювентус.