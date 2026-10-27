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ПСЖ отново е най-добрият мъжки отбор в света

ПСЖ отново е най-добрият мъжки отбор в света

27 Октомври, 2026 00:11 471 0

  • пари сен жермен-
  • усман дембеле-
  • златната топка-
  • шампионска лига-
  • лига 1

Специалната статуетка бе връчена на Усман Дембеле

ПСЖ отново е най-добрият мъжки отбор в света - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен спечели наградата за най-добър мъжки отбор за втора поредна година. Парижани заслужиха отличието след триумфа си в Шампионската лига.

Специалната статуетка бе връчена на Усман Дембеле, който е миналогодишният носител на „Златната топка“. Френският нападател прие наградата от името на своя клуб.

Футболистите на ПСЖ обаче не успяха да присъстват на церемонията, тъй като по същото време имаха ангажимент в Лига 1 с двубой срещу Лион.



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