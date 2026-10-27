ПСЖ отново е най-добрият мъжки отбор в света

Пари Сен Жермен спечели наградата за най-добър мъжки отбор за втора поредна година. Парижани заслужиха отличието след триумфа си в Шампионската лига.

Специалната статуетка бе връчена на Усман Дембеле, който е миналогодишният носител на „Златната топка“. Френският нападател прие наградата от името на своя клуб.

Футболистите на ПСЖ обаче не успяха да присъстват на церемонията, тъй като по същото време имаха ангажимент в Лига 1 с двубой срещу Лион.

PSG IS THE MEN’S CLUB OF THE YEAR! Bravo Paris! 🔴🔵 #ballondor https://t.co/MTOjrwxLd8 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026