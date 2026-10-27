Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Чичото на Ямал нападна Хари Кейн за "Златната топка": Дадоха му я, защото му остават 3 дни футбол

Чичото на Ямал нападна Хари Кейн за "Златната топка": Дадоха му я, защото му остават 3 дни футбол

27 Октомври, 2026 14:28 958 11

  • ламин ямал-
  • златната топка-
  • хари кейн-
  • чичо-
  • скандал

Много е тъжно, защото племенникът ми е най-добрият играч в света, всички го знаят, каза Абдул

Чичото на Ямал нападна Хари Кейн за "Златната топка": Дадоха му я, защото му остават 3 дни футбол - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Всички в семейството на Ламин Ямал са бесни, че звездата на Барселона не спечели "Златната топка". Те смятат, че Хари Кейн е грабнал отличието, защото върви към края на футболната си кариера, докато Ламин Ямал е много млад и занапред ще спечели поне 5 точки.

Чичото на Ламин - Абдул, направи скандалното изказване. „Много е тъжно, защото племенникът ми е най-добрият играч в света, всички го знаят. Ако харесвате футбол, отивате да гледате Ламин, а не Хари Кейн. Кейн е страхотен голмайстор, но Ламин блести на терена. Тъй като Ламин е млад, има време и затова не му дават шанс за "Златната топка" в момента. На Кейн, с оставащи само три дни футбол, му е даден шанс. Сигурен съм, че Ламин ще спечели поне 5 "Златни топки". След три дни тъгата на Ламин ще свърши", коментира родината на звездата.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Българин

    17 2 Отговор
    Чичото на Ямал да си гледа феса.

    14:34 27.10.2026

  • 5 Коко

    5 2 Отговор
    Пет има Кристиано а Ямал няма и половината от таланта му.

    14:52 27.10.2026

  • 6 4 парцала

    4 7 Отговор
    Абсолютно вярно е казал човека. Ако Хари Кейн беше на 28 нямаше да влезе в десятката. Най-добрите са Ямал и Мбапе, другото е като нашия Гонзо, казва само Йес Йес...

    14:52 27.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Точно какво

    1 5 Отговор
    Спечели островитямчето Хари. Шампионска лига, световното ли или европейското първенство с националния отбор. Играе в Байерн, стана два или три пъти шампион на Германия. Но баварците всички в Германия знаем, че почват с минимум девет точки пред останалите. А, когато нещо се обърка и с повече.

    Коментиран от #11

    15:05 27.10.2026

  • 10 Някой

    4 0 Отговор
    Ямал не заслужаваше да е и в тройката. Последният мач с Реал какво направи - нищо, освен че изпусна най-доброто положение. Мачът с ПСЖ какво направи - нищо.
    За мен Мбапе трябваше да спечели, защото бе голмайстор номер 1 по турнири и рекорд на световното.
    Обаче Кейн си е добър - дори в защита, а отделно и като плеймекър.

    Иначе такъв момент има по принцип. 1992г ли трябваше да я спечели Стоичков, а я дадоха на Ван Бастен който половината година бе контузен. Само преди гласуването вкара 4 гола на Андерлехт ли и последните впечатления влияят много. Но като принос за тима нищо общо със Стоичков за тогава.

    15:07 27.10.2026

  • 11 Тутууу

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Точно какво":

    Абе кога ще разберете че футбола е колективен спорт?
    Може да си спечелил и междугалактическата купа, важно ти самия индивидуално какво си направил.
    Ямал къде беше на световното? Не че не беше добър, ноне беше най добрия и не е само негова заслугата за трофея.
    Не му отричам качествата но се преекспонира.

    15:32 27.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове