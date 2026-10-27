Чичото на Ямал нападна Хари Кейн за "Златната топка": Дадоха му я, защото му остават 3 дни футбол

Всички в семейството на Ламин Ямал са бесни, че звездата на Барселона не спечели "Златната топка". Те смятат, че Хари Кейн е грабнал отличието, защото върви към края на футболната си кариера, докато Ламин Ямал е много млад и занапред ще спечели поне 5 точки.
Чичото на Ламин - Абдул, направи скандалното изказване. „Много е тъжно, защото племенникът ми е най-добрият играч в света, всички го знаят. Ако харесвате футбол, отивате да гледате Ламин, а не Хари Кейн. Кейн е страхотен голмайстор, но Ламин блести на терена. Тъй като Ламин е млад, има време и затова не му дават шанс за "Златната топка" в момента. На Кейн, с оставащи само три дни футбол, му е даден шанс. Сигурен съм, че Ламин ще спечели поне 5 "Златни топки". След три дни тъгата на Ламин ще свърши", коментира родината на звездата.
😠 🗯️ El TÍO de Lamine, sobre el #BallonDor: "Kane es un GOLEADOR, pero Lamine es el MEJOR jugador" 🙄 "Muy triste... Si te gusta el fútbol, tú vas a ver a Lamine, no a Harry Kane" 🎁 "Parece que como es JOVEN y le quedan muchos años... Hay que regalárselo a Kane" 📲 @Nilsola10— El Larguero (@ellarguero) October 26, 2026
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Българин
14:34 27.10.2026
5 Коко
14:52 27.10.2026
6 4 парцала
14:52 27.10.2026
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8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Точно какво
Коментиран от #11
15:05 27.10.2026
10 Някой
За мен Мбапе трябваше да спечели, защото бе голмайстор номер 1 по турнири и рекорд на световното.
Обаче Кейн си е добър - дори в защита, а отделно и като плеймекър.
Иначе такъв момент има по принцип. 1992г ли трябваше да я спечели Стоичков, а я дадоха на Ван Бастен който половината година бе контузен. Само преди гласуването вкара 4 гола на Андерлехт ли и последните впечатления влияят много. Но като принос за тима нищо общо със Стоичков за тогава.
15:07 27.10.2026
11 Тутууу
До коментар #9 от "Точно какво":Абе кога ще разберете че футбола е колективен спорт?
Може да си спечелил и междугалактическата купа, важно ти самия индивидуално какво си направил.
Ямал къде беше на световното? Не че не беше добър, ноне беше най добрия и не е само негова заслугата за трофея.
Не му отричам качествата но се преекспонира.
15:32 27.10.2026