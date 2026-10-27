Чичото на Ямал нападна Хари Кейн за "Златната топка": Дадоха му я, защото му остават 3 дни футбол

Всички в семейството на Ламин Ямал са бесни, че звездата на Барселона не спечели "Златната топка". Те смятат, че Хари Кейн е грабнал отличието, защото върви към края на футболната си кариера, докато Ламин Ямал е много млад и занапред ще спечели поне 5 точки.

Чичото на Ламин - Абдул, направи скандалното изказване. „Много е тъжно, защото племенникът ми е най-добрият играч в света, всички го знаят. Ако харесвате футбол, отивате да гледате Ламин, а не Хари Кейн. Кейн е страхотен голмайстор, но Ламин блести на терена. Тъй като Ламин е млад, има време и затова не му дават шанс за "Златната топка" в момента. На Кейн, с оставащи само три дни футбол, му е даден шанс. Сигурен съм, че Ламин ще спечели поне 5 "Златни топки". След три дни тъгата на Ламин ще свърши", коментира родината на звездата.

😠 🗯️ El TÍO de Lamine, sobre el #BallonDor: "Kane es un GOLEADOR, pero Lamine es el MEJOR jugador" 🙄 "Muy triste... Si te gusta el fútbol, tú vas a ver a Lamine, no a Harry Kane" 🎁 "Parece que como es JOVEN y le quedan muchos años... Hay que regalárselo a Kane" 📲 @Nilsola10 — El Larguero (@ellarguero) October 26, 2026