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Алексия Путеяс спечели „Златната топка“ за трети път
  Тема: Известни личности

Алексия Путеяс спечели „Златната топка“ за трети път

27 Октомври, 2026 00:39 485 6

  • алексия путеяс-
  • златната топка-
  • женски футбол-
  • франс футбол

Испанската футболистка наследи Айтана Бонмати и отново получи голямото индивидуално отличие на „Франс Футбол“

Алексия Путеяс спечели „Златната топка“ за трети път - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Алексия Путеяс спечели женската „Златна топка“ за 2026 година. Испанската футболистка получи отличието на церемония в Лондон и го заслужи за трети път в кариерата си след успехите през 2021 и 2022 година.

Путеяс наследи Айтана Бонмати, която спечели наградата в три поредни издания между 2023 и 2025 година. Така испанската футболистка се изравни с Бонмати по брой отличия в историята на женската „Златна топка“, връчвана от „Франс Футбол“ от 2018 година.

Алексия Путеяс беше единствената предишна носителка сред номинираните за наградата през 2026 година. Тя влезе в списъка след сезон, в който Барселона спечели вътрешните си трофеи и Шампионската лига, преди футболистката да премине в Лондон Сити Лайънсес.

Победителката е бивша капитанка на каталунския клуб и една от най-разпознаваемите фигури в женския футбол. С първата си „Златна топка“ през 2021 година тя стана първата испанска футболистка, спечелила отличието.

Името на Путеяс беше обявено в края на церемонията при жените. Преди това организаторите раздадоха останалите индивидуални награди, а събитието в Лондон отбеляза 70-ото издание на „Златната топка“.

„Това, че толкова много футболистки на Барселона бяха номинирани, говори много за сезона, който преживяхме. Горда съм, че съм играла с всички вас“, заяви Путеяс след награждаването.

С третия си приз испанката се присъедини към Бонмати като най-титулуваната футболистка в кратката, но бързо развиваща се история на женската „Златна топка“. За Путеяс отличието идва в първия ѝ сезон след раздялата с Барселона и началото на новия етап в английския футбол.


Алексия Путеяс спечели „Златната топка“ за трети път
Снимка: БГНЕС/EПA


Великобритания
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Интересна фамилия има

    3 0 Отговор
    Даже много интересна.

    00:57 27.10.2026

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Злобарка

    1 0 Отговор
    И Марк Кукурея до нея!

    01:20 27.10.2026

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