Алексия Путеяс спечели „Златната топка“ за трети път

Алексия Путеяс спечели женската „Златна топка“ за 2026 година. Испанската футболистка получи отличието на церемония в Лондон и го заслужи за трети път в кариерата си след успехите през 2021 и 2022 година.

Путеяс наследи Айтана Бонмати, която спечели наградата в три поредни издания между 2023 и 2025 година. Така испанската футболистка се изравни с Бонмати по брой отличия в историята на женската „Златна топка“, връчвана от „Франс Футбол“ от 2018 година.

Алексия Путеяс беше единствената предишна носителка сред номинираните за наградата през 2026 година. Тя влезе в списъка след сезон, в който Барселона спечели вътрешните си трофеи и Шампионската лига, преди футболистката да премине в Лондон Сити Лайънсес.

Победителката е бивша капитанка на каталунския клуб и една от най-разпознаваемите фигури в женския футбол. С първата си „Златна топка“ през 2021 година тя стана първата испанска футболистка, спечелила отличието.

Името на Путеяс беше обявено в края на церемонията при жените. Преди това организаторите раздадоха останалите индивидуални награди, а събитието в Лондон отбеляза 70-ото издание на „Златната топка“.

„Това, че толкова много футболистки на Барселона бяха номинирани, говори много за сезона, който преживяхме. Горда съм, че съм играла с всички вас“, заяви Путеяс след награждаването.

С третия си приз испанката се присъедини към Бонмати като най-титулуваната футболистка в кратката, но бързо развиваща се история на женската „Златна топка“. За Путеяс отличието идва в първия ѝ сезон след раздялата с Барселона и началото на новия етап в английския футбол.

ALEXIA PUTELLAS! SHE DID IT! She is our 2026 Ballon d'Or winner! #ballondor https://t.co/hctM4DvwuB — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Снимка: БГНЕС/EПA