Звезден миг за Хари Кейн: Английският нападател спечели „Златната топка“ за 2026 година!

Хари Кейн спечели „Златната топка“ за 2026 година. Нападателят на Байерн и капитан на Англия получи най-престижното индивидуално отличие във футбола на церемония в Лондон, а наградата му беше връчена от бразилската легенда Роналдо Назарио.

Името на победителя беше обявено в края на основната част на церемонията, след като Кейн вече беше получил отличието за най-добър голмайстор. Той завърши сезон 2025/26 със 73 гола за клуба и националния отбор, което го превърна в един от водещите фаворити за наградата.

Кейн изпревари в класирането Ламин Ямал и Килиан Мбапе. Испанецът от Барселона получи третата си поредна награда за най-добър млад футболист, докато Мбапе беше сред основните претенденти за мъжкото отличие.

За Кейн това е първа „Златна топка“ в кариерата. Той стана първият англичанин, който печели наградата след Майкъл Оуен през 2001 година. Така Англия отново има свой носител на отличието след 25-годишно прекъсване.

Сезонът на нападателя включваше силно представяне с Байерн и националния отбор. Кейн помогна на баварците да спечелят домашни трофеи, а с Англия достигна до полуфиналите на световното първенство.

Роналдо Назарио излезе на сцената за връчването на основното отличие. Бившият бразилски нападател, носител на „Златната топка“ през 1997 и 2002 година, обяви победителя след продължително очакване в залата.

По-рано през деня официалният сайт на наградата публикува по погрешка отделни подготвени материали, в които Хари Кейн, Ламин Ямал и Килиан Мбапе бяха представени като победители. Организаторите обясниха пред Би Би Си, че текстовете са били подготвени предварително за всички номинирани и не показват крайното класиране.

След обявяването Кейн благодари на съотборниците и треньорите си, като подчерта, че подобен голов актив е резултат от работата на целия отбор. Той посочи и подкрепата на семейството си като важна част от пътя към първата си „Златна топка“.

HARRY KANE IS THE NEW BALLON D'OR! #ballondor https://t.co/jEn8E1bLEF — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Welcome to the Ballon d'Or family, Harry! #ballondor https://t.co/KpuSk49OmY — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026