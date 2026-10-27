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Звезден миг за Хари Кейн: Английският нападател спечели „Златната топка“ за 2026 година!
  Тема: Известни личности

Звезден миг за Хари Кейн: Английският нападател спечели „Златната топка“ за 2026 година!

27 Октомври, 2026 00:55 671 6

  • хари кейн-
  • златна топка-
  • байерн-
  • роналдо назарио-
  • англия

Нападателят на Байерн и Англия получи отличието на церемонията в Лондон, а наградата му беше връчена от Роналдо Назарио

Звезден миг за Хари Кейн: Английският нападател спечели „Златната топка“ за 2026 година! - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Хари Кейн спечели „Златната топка“ за 2026 година. Нападателят на Байерн и капитан на Англия получи най-престижното индивидуално отличие във футбола на церемония в Лондон, а наградата му беше връчена от бразилската легенда Роналдо Назарио.

Името на победителя беше обявено в края на основната част на церемонията, след като Кейн вече беше получил отличието за най-добър голмайстор. Той завърши сезон 2025/26 със 73 гола за клуба и националния отбор, което го превърна в един от водещите фаворити за наградата.

Кейн изпревари в класирането Ламин Ямал и Килиан Мбапе. Испанецът от Барселона получи третата си поредна награда за най-добър млад футболист, докато Мбапе беше сред основните претенденти за мъжкото отличие.

За Кейн това е първа „Златна топка“ в кариерата. Той стана първият англичанин, който печели наградата след Майкъл Оуен през 2001 година. Така Англия отново има свой носител на отличието след 25-годишно прекъсване.

Сезонът на нападателя включваше силно представяне с Байерн и националния отбор. Кейн помогна на баварците да спечелят домашни трофеи, а с Англия достигна до полуфиналите на световното първенство.

Роналдо Назарио излезе на сцената за връчването на основното отличие. Бившият бразилски нападател, носител на „Златната топка“ през 1997 и 2002 година, обяви победителя след продължително очакване в залата.

По-рано през деня официалният сайт на наградата публикува по погрешка отделни подготвени материали, в които Хари Кейн, Ламин Ямал и Килиан Мбапе бяха представени като победители. Организаторите обясниха пред Би Би Си, че текстовете са били подготвени предварително за всички номинирани и не показват крайното класиране.

След обявяването Кейн благодари на съотборниците и треньорите си, като подчерта, че подобен голов актив е резултат от работата на целия отбор. Той посочи и подкрепата на семейството си като важна част от пътя към първата си „Златна топка“.




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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Заслужава

    4 4 Отговор
    Страхотен играч!

    01:13 27.10.2026

  • 3 Шпек

    3 3 Отговор
    Продуктово позиционирананнаграда за Германският отбор ,който рита в едно от посредствените първенства в Европа.На СП 4 гола от игра и 2 дузпи.В случая и Германия и Англия са уважени от УЕФА.

    01:14 27.10.2026

  • 4 Исторически факти

    2 1 Отговор
    А Гюров какво спечели?

    Коментиран от #6

    01:15 27.10.2026

  • 5 Факт

    1 0 Отговор
    Явно вече се залага и за победител в конкурса за златната топка ..аз поне не виждам никаква логика точно Кейн да я спечели ...най логичния беше Мпапе ..все пак на второ световно става гол майстор на световното и на клубния си отбор и след като го прецакаха предишното световно очаквах от ФИФА да му се реваншират сега но явно не стана така а така беше честно ..Мпапе да я спечели ...другия вариант беше са я спечели някой измежду Ямал и Родри и то заради световното ...но явно и това не се случи ..Кейн...добър играч е но за мен златната топка трябва да се дава на играчи които имат някакъв уникален талант като лични качества ...а не смятам че Кейн има нещо подобно ...до като и Мпапе и Ямал имат тази уникалност ..така че за мен златната топка дефакто отиде при възможно най Незаслужилия, но след като разбрах че церемонията ще се случва в Лондон сякаш беше предизвестено че ще я дадат на Хари Кейн ...явно за това и меси и Роналдо не се появиха на тези церемония ..разбрали се на къде отиват нещата ..че пак всичко в нагласено ..жалко..поздравления на Кейн , но за мен той не притежава тези качества които тряба да притежава за да бъде определен като Най Добрия ! Поредната нагласен работа !

    01:26 27.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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