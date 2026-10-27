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Мбапе се извини на Китай за коментарите си за Мао Дзъдун, скандалът засегна и Реал Мадрид

Мбапе се извини на Китай за коментарите си за Мао Дзъдун, скандалът засегна и Реал Мадрид

27 Октомври, 2026 15:25 474 4

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  • скандал-
  • извинение-
  • футбол

Френският нападател изрази съжаление за предизвиканата реакция

Мбапе се извини на Китай за коментарите си за Мао Дзъдун, скандалът засегна и Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе публикува официално извинение към китайския народ заради свои спорни коментари, свързани с бившия китайски лидер Мао Дзъдун. Френският нападател изрази съжаление за предизвиканата реакция и подчерта уважението си към китайците и тяхната история.

Според испанското издание „Мундо Депортиво“ футболистът е разпространил посланието в официалните си профили в социалните мрежи на френски, китайски и английски език. До извинението се стигна, след като саркастична негова реакция на обработено изображение, в което самият той присъства, предизвика остра полемика в Китай.

В изявлението си Мбапе обяснява, че коментарът му е бил направен по време на интервю и е бил насочен към манипулирана снимка с неговия образ. Нападателят признава, че думите му са засегнали част от китайската общественост, и поднася извиненията си на всички, които са се почувствали обидени.

„Това не беше целта ми. Изпитвам дълбоко уважение към китайския народ и неговата история и моля за прошка“, посочва футболистът в посланието си.

Скандалът се разрази в момент, когато вниманието около Мбапе беше насочено и към неуспеха му да спечели „Златната топка“. Според информацията на испанската медия последиците от случая са засегнали и Реал Мадрид, след като китайските власти са решили да спрат излъчването на мачовете на клуба по държавната телевизия заради коментарите на нападателя за Мао Дзъдун.

Към момента, по данни на „Мундо Депортиво“, решението за спиране на излъчванията остава в сила. Не е имало и официална нова реакция от китайските власти след публикуването на извинението.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    1 0 Отговор
    Донатело е рядко тъп,но за сметка на това алчен.

    15:31 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 аха

    0 0 Отговор
    Даже Бай Дончо не сме да се еьава с китайците🤣

    15:34 27.10.2026

  • 4 Кучето на Мими 🐕

    1 0 Отговор
    Просто нигър.🦍🥳🤣🦧👍

    15:39 27.10.2026

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