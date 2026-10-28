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Ансу Фати аут за месец и половина

Ансу Фати аут за месец и половина

28 Октомври, 2026 07:00 519 0

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  • футбол

Това е поредно разочарование за 23-годишния футболист, чийто сезон отново е белязан от контузии, след като пропусна и самото начало на кампанията

Ансу Фати аут за месец и половина - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Монако Ансу Фати ще бъде извън строя за период от около шест седмици, съобщава френското издание „Нис-Матен“. Това е поредно разочарование за 23-годишния футболист, чийто сезон отново е белязан от контузии, след като пропусна и самото начало на кампанията.

Испанецът получи мускулна травма в задната част на бедрото по време на неделното равенство 1:1 срещу Лил.Фати започна като титуляр на стадион „Луи II“, но бе принуден да напусне играта само след 15 минути, отстъпвайки мястото си на Матис Дьотурбе.

Инцидентът дойде в момент, когато Фати тъкмо започваше да намира своя ритъм. В предходната седмица той записа първия си мач като титуляр в Лига 1. В четвъртък пък се появи в игра от резервната скамейка през второто полувреме срещу Фрайбург и реализира попадение за успеха с 3:0, което му спечели второ поредно титулярно място в първенството.

Очакванията са Фати да остане в лазарета около месец и половина, а надеждата на лекарския щаб е той да бъде напълно готов за игра малко преди кратката зимна пауза в края на декември.


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