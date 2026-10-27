Рубльов отново се срина още на старта

Андрей Рубльов приключи участието си на турнира на твърди кортове във Виена още след първия си мач. Руснакът, който заема 22-ро място в световната ранглиста, отстъпи на американеца Томи Пол със 7:5, 6:2 след час и 31 минути игра.

Пол, който е №14 в света и седми поставен в надпреварата, контролираше ключовите моменти и успя да затвори двубоя в два сета. Така американецът записа втората си победа срещу Рубльов в седмия мач помежду им на професионално ниво. Двамата не бяха играли един срещу друг от 2023 година.

За руския тенисист това е трето поредно разочароващо отпадане още в първия му двубой на турнир. Преди надпреварата във Виена Рубльов не успя да стигне далеч и в Алмати, и в Шанхай.

В следващия кръг Томи Пол ще се изправи срещу италианеца Лучано Дардери, който е 23-ти в световната ранглиста. Предстоящият сблъсък ще бъде четвърти между двамата, като американецът има две победи до момента.