Новини
Спорт »
Тенис »
Бен Шелтън остана на косъм от световен рекорд

Бен Шелтън остана на косъм от световен рекорд

28 Октомври, 2026 10:10 434 0

  • бен шелтън-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • александър ковачевич

За Шелтън това беше четвърта победа срещу Ковачевич в пет мача помежду им на ниво ATP

Бен Шелтън остана на косъм от световен рекорд - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Американският тенисист Бен Шелтън се класира за осминафиналите на турнира в Базел, след като подложи сънародника си Александър Ковачевич на истинска канонада от сервиси и постигна обрат след 6:7 (4), 7:6 (3), 7:6 (4). Любопитното в мача е, че протече без нито един пробив.

Шелтън завърши двубоя с 44 аса, което е само три по-малко от световния рекорд на Милош Раонич за трисетов двубой. Особено впечатляващ беше първият сервис гейм за втория сет, който американецът спечели за 56 секунди след четири поредни точки от сервис. Това обаче е близо двойно по-бавно от рекорда на Даниил Медведев срещу Люка Пюи през 2019 г. в Щутгарт – 29 секунди.

За Шелтън това беше четвърта победа срещу Ковачевич в пет мача помежду им на ниво ATP. Следващият му съперник ще бъде швейцарецът Джером Ким, който надви Артюр Риндеркнеш със 7:6 (1), 6:4.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове