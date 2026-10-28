Бен Шелтън остана на косъм от световен рекорд

Американският тенисист Бен Шелтън се класира за осминафиналите на турнира в Базел, след като подложи сънародника си Александър Ковачевич на истинска канонада от сервиси и постигна обрат след 6:7 (4), 7:6 (3), 7:6 (4). Любопитното в мача е, че протече без нито един пробив.

Шелтън завърши двубоя с 44 аса, което е само три по-малко от световния рекорд на Милош Раонич за трисетов двубой. Особено впечатляващ беше първият сервис гейм за втория сет, който американецът спечели за 56 секунди след четири поредни точки от сервис. Това обаче е близо двойно по-бавно от рекорда на Даниил Медведев срещу Люка Пюи през 2019 г. в Щутгарт – 29 секунди.

За Шелтън това беше четвърта победа срещу Ковачевич в пет мача помежду им на ниво ATP. Следващият му съперник ще бъде швейцарецът Джером Ким, който надви Артюр Риндеркнеш със 7:6 (1), 6:4.