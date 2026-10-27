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Хвича Кварацхелия претърпя успешна операция, но пропуска сезона

Хвича Кварацхелия претърпя успешна операция, но пропуска сезона

27 Октомври, 2026 19:09 540 0

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Звездата на ПСЖ се контузи тежко след неволен сблъсък със защитника на Барселона Шави Еспарт

Хвича Кварацхелия претърпя успешна операция, но пропуска сезона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия беше опериран успешно заради скъсана вътрешна кръстна връзка на дясното коляно, съобщиха официално от френския клуб, цитирани от АФП. Грузинският национал почти сигурно ще отсъства от терените до края на настоящия сезон.

Кварацхелия претърпя хирургическата интервенция в специализирана клиника в Доха, Катар. От ръководството на ПСЖ обявиха, че за играча вече е стартирал дългият процес на рехабилитация.

Звездата се контузи тежко след неволен сблъсък със защитника на Барселона Шави Еспарт по време на мача от Шампионската лига, спечелен от парижани с атрактивното 4:2.

През изминалата седмица близки до футболиста коментираха, че на този етап е твърде рано да се ангажират с точна дата за завръщането му в игра. При всички положения обаче нападателят ще се нуждае от поне шест месеца пълноценно възстановяване, което го изважда от сметките на треньорския щаб за дълъг период от време.


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