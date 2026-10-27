Барселона отнесе интересна глоба заради Хулиан Алварес

Кралската испанска футболна федерация наложи глоба от 602 евро на Барселона след разследване на контактите на каталунския клуб с нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес. Това съобщава испанското издание „Mundo Deportivo“, цитирано от БТА.

Казусът започна на 30 юни, когато Атлетико подаде жалби до Испанската футболна федерация и ФИФА. Мадридчани обвиниха Барселона, че е осъществявала контакти и е водила преговори с аржентинския нападател, без предварително да изпрати необходимото писмено уведомление до неговия клуб.

На 30 юли Федерацията започна дисциплинарно производство, за да изясни обстоятелствата около случая. След приключването на разследването нарушението беше определено като незначително, а Барселона получи максималната санкция, предвидена в член 133 от Дисциплинарния кодекс — 602 евро.

Това не е първият подобен случай между двата клуба. През 2019 г. Барселона беше глобена с 300 евро след оплакване от Атлетико, свързано с преговорите за привличането на френския нападател Антоан Гризман.

Хулиан Алварес играе за Атлетико Мадрид от 2024 г., а договорът му с клуба е до 2030 година. През сезон 2026/27 аржентинецът е записал девет мача във всички турнири, в които е отбелязал два гола и е направил две асистенции.