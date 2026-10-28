Биляна Дудова ще се бори за бронз на световното първенство в Казахстан

Българската националка Биляна Дудова не успя да се класира за финала в категория до 62 килограма на Световното първенство по борба в Астана, Казахстан. 29-годишната състезателка отстъпи в полуфиналната схватка срещу американката Адауго Нвачукву с 2:5 и ще продължи битката за бронзовото отличие.

Световната шампионка от 2021 година не успя да преодолее съперничката си в решителния двубой за място на финала, но все още има възможност да се качи на почетната стълбичка.

Съперничката на Дудова в схватката за бронза ще стане известна утре. Първо трябва да приключат репешажите, които ще определят кои състезателки ще получат право да продължат борбата за медалите. Българката ще излезе на тепиха в следобедната сесия.

Дудова е единствената представителка на България при жените на шампионата в Астана.