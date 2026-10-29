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Станка Златева: Аз бях дотук! Приключих с българската борба!

Станка Златева: Аз бях дотук! Приключих с българската борба!

29 Октомври, 2026 09:18 879 16

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  • спорт

Тя загуби изборите за председател на федерацията миналата събота, а вчера от новоизбрания Управителен съвет я обвиниха, че още не е дала пълномощно на своя наследник Тодор Ангелов

Станка Златева: Аз бях дотук! Приключих с българската борба! - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Петкратната световна шампионка Станка Златева излезе с официална позиция, в която декларира, че вече няма да заема никакви ръководни постове в българската борба и тази страница от живота ѝ е затворена. Тя загуби изборите за председател на федерацията миналата събота, а вчера от новоизбрания Управителен съвет я обвиниха, че още не е дала пълномощно на своя наследник Тодор Ангелов.

Ето цялата позиция на Станка Златева:

"БЛАГОДАРЯ НА КРИТИЦИТЕ. ПОНЯКОГА ТЕ ТИ ПОКАЗВАТ КАКВО СИ ЗАГУБИЛ.

Днес говоря единствено от свое име — като човек, който повярва, че може да промени нещо в българската борба.

Никога не съм търсила този пост на всяка цена. Напротив — отказвала съм го, преди да приема отговорността. Но когато застанах на тази позиция, го направих с ясното съзнание, че отговорността не е просто титла, а работа, решения, проблеми и хиляди неща, които остават невидими за всички останали.

Поех тази отговорност не наполовина, а на сто процента. Вложих време, енергия, идеи и лични усилия. Занимавах се с всичко — от големите решения до най-малкия детайл. Защото вярвах, че когато си поел ангажимент, трябва да го изпълниш докрай.

Имах идеи. Имах желание. Имах кауза.

Исках да променя начина, по който гледаме на развитието на този спорт. Исках клубовете да бъдат чути, децата да получат повече възможности, а България да създава свои шампиони, вместо непрекъснато да търси готови решения.

Вярвах, че можем да поставим началото на нещо различно. Че можем да изградим бъдеще, в което българската борба да бъде водена от ясна визия, работа и грижа за следващите поколения.

Но явно съм подценила едно нещо — понякога идеята за промяна се харесва на всички, докато не се наложи някой действително да я осъществи.

Затова благодаря на критиците. На тези, които побързаха да съдят, преди да разберат. На тези, които виждаха недостатъци, но не и възможности. И на тези, които бяха толкова заети да обясняват какво не може да стане, че забравиха да помислят какво би могло да бъде постигнато.

Благодаря и на онези, които не разбраха посланието ми. Или може би го разбраха, но не им беше удобно да го приемат.

Защото не всеки, който говори за българската борба, непременно е готов да работи за нейното бъдеще. А понякога личните интереси се оказват много по-силни от общата кауза.

Моята позиция винаги е била ясна:

БЪЛГАРСКИ СПОРТ!

БЪЛГАРСКА НАЦИЯ!

БЪЛГАРСКО РАЗВИТИЕ!

БЪЛГАРСКИ ШАМПИОНИ!

Не съм искала всички да ме харесват. Не съм очаквала всички да се съгласяват с мен. Очаквала съм обаче, че когато става дума за бъдещето на българската борба, ще намерим сили да поставим децата, клубовете и спорта над личните си интереси.

Може би това беше моята грешка — да вярвам, че всички искат промяна, а не само промяна, която им е удобна.

И тук идва въпросът: Какво загубих аз и какво загубиха онези, които имаха възможност да бъдат част от една различна посока?

Един пост? Една позиция? Една възможност?

Не. Става дума за нещо много по-голямо — за възможността да създадеш нещо смислено, което да остане след теб.

Изборите определят кой заема дадена длъжност. Но не могат автоматично да определят кой има визия, кой е работил с кауза и кой е готов да носи отговорност за бъдещето.

Победата се обявява в един ден. Равносметката идва след това.

А на тези, които днес са убедени, че всичко е решено, ще кажа само: времето има един особен навик — не се съобразява нито с обещанията, нито с мнозинствата, нито с чуждите представи за успех.

То просто показва резултатите.

И СЕГА - НЕЩО, КОЕТО ИСКАМ ДА БЪДЕ ЯСНО НА ВСИЧКИ.

От този момент нататък нямам желание да работя за българската борба, нямам желание да заемам каквито и да било позиции и не желая повече да участвам в управленските процеси и вътрешните спорове на тази общност.

Това е мое лично решение. Взето е след достатъчно размисъл и не е покана за дискусия, убеждаване или поредния опит някой да ми обяснява какво трябва да правя.

Моля всички от борческата общност да уважат решението ми и повече да не ме търсят по въпроси, свързани с управлението, проблемите, решенията и бъдещето на българската борба.

Към всички журналисти и медии — благодаря за интереса, но оттук нататък няма да давам коментари и интервюта по теми, свързани с борбата. Има хора, които заемат съответните позиции и носят отговорност за случващото се. Моля, обръщайте се към тях.

Отговорността вече е при тези, които поискаха,получиха или запазиха възможността да управляват. Нека сега те говорят, те обясняват и те отговарят.

Аз изпълних своята част. Дадох времето си, енергията си и вярата си, че можем да направим нещо по-добро.

Не съжалявам, че опитах. Съжалявам единствено, че понякога човек разбира твърде късно колко различни могат да бъдат думите за една кауза и готовността действително да работиш за нея.

И все пак не всичко е загуба. Понякога разочарованието ти спестява години, в които си се опитвал да промениш нещо, което другите нямат желание да променят.

Затова днес не пиша, за да търся съжаление, подкрепа или одобрение. Не пиша и за да водя поредния спор. Пиша, за да сложа точка.

ЗА МЕН ТАЗИ СТРАНИЦА Е ЗАТВОРЕНА.

Оттук нататък животът ми продължава по друг начин - с други цели, други приоритети и с енергия, която ще влагам в неща, които ми носят смисъл, удовлетворение и спокойствие.

Българската борба ще продължи своя път. Пожелавам ѝ да намери правилната посока, да развива българските деца и да създава български шампиони. Искрено се надявам това, за което съм вярвала и работила, да се случи, независимо кой ще бъде начело.

Но отговорността за бъдещето вече принадлежи на други.

Аз бях дотук.

Не очаквам обяснения. Не търся оправдания. Не желая повече да бъда въвличана в темата, независимо под каква форма.

Понякога най-достойният отговор е да си тръгнеш, без да се обръщаш назад. А най-голямата ирония е, че хората често започват да оценяват нечий труд едва когато вече нямат възможност да разчитат на него.

Аз знам в какво повярвах. Знам защо поех отговорността и какво исках да постигна.

Не всеки, който си тръгва, е победен. И не всеки, който остава, е спечелил.

Времето ще покаже останалото."


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Прасю

    15 2 Отговор
    Браво, махай се !

    09:22 29.10.2026

  • 2 Маце...

    10 2 Отговор
    Сори, много те уважавам като борец, но трябва да приемеш и осъзнаеш, че си борец!

    09:22 29.10.2026

  • 3 И какво

    1 11 Отговор
    Радев, защо писна мутрите и олигарсите? Давай си оставката!

    09:23 29.10.2026

  • 4 Окооо

    14 6 Отговор
    Супер! Още един елемент от модела Пеевски- Борисов отива в канала! Бавно, но славно Родината ще се очисти от всички назначения на двамата убавци!

    09:23 29.10.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    8 3 Отговор
    Станке, всички знаят колко си глупава и не можеш да напишеш такова нещо. Поне да бе по - кратичко, че да хване дикиш. Едва ли някой е заплакал за тебе.

    09:24 29.10.2026

  • 6 И какво

    1 1 Отговор
    Сега ги пуснаха мутри и наркомани.

    09:25 29.10.2026

  • 7 Как

    6 2 Отговор
    Тази е добре да не я срещаш на тъмно.Много е страшна.Ще те изяде като баба Меца!

    09:26 29.10.2026

  • 8 Хорейшио

    7 1 Отговор
    ами то като гледам и българската борба е приключила, за съжаление. Сега пак ще има засилен внос на борци от руските републики , украйна и пр., на които по спешност ще се издават български паспорти и очакват от нас да им се радваме когато вземат някакъв медал?!

    Коментиран от #12

    09:27 29.10.2026

  • 9 Станка Златева

    2 4 Отговор
    Искам да се занимавам с друг вид борба,много искам.

    09:27 29.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 бобошен

    3 2 Отговор
    Боркиня,а не борец.Борецът е мъж.

    09:33 29.10.2026

  • 12 Модел

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хорейшио":

    Новия модел Радев, но не съвсем. Има много и от стария модел, обединени. Но този модел е с руски наклонности. Същите мутри и олигарси.

    09:33 29.10.2026

  • 13 дорон

    2 0 Отговор
    И ти и господарите ти от герб-дпс, на които се кланяш, няма да ни липсвате.

    Сбогом.

    09:45 29.10.2026

  • 14 9689

    0 1 Отговор
    Нагледен пример когато човек не е прочел една книга............

    09:46 29.10.2026

  • 15 Георги

    0 0 Отговор
    каква е тая мания да слагат спортисти да ръководят спорта?! Що за idioт щина?! Това е мениджърска позиция, като толкова искат да ги устроят да ги направят съветници.

    09:48 29.10.2026

  • 16 ккк

    0 0 Отговор
    мое да яде и пие спокойно да ходи по анцузи и джапанки и по селски сборове ай чиститу

    09:50 29.10.2026

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