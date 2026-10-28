Тодор Ангелов все още чака пълномощно от Станка Златева

Смяната на ръководството на Българската федерация по борба все още не е приключила напълно. Според информация от новоизбрания Управителен съвет Станка Златева не е предоставила необходимото пълномощно на своя наследник Тодор Ангелов, което според новото ръководство затруднява пълноценното изпълнение на функциите му като президент на централата.

В състава на новия Управителен съвет влизат Рахмат Сукра, Белчо Горанов, Валентин Гецов, Евгени Стамов, Георги Калчев, Иво Ангелов, Гриша Ганчев, Армен Назарян, Мирослав Гочев, Николай Дачев, Цоло Божилски и Станислав Трендафилов.

В позиция на новоизбраното ръководство се припомня, че по време на Общото събрание, свикано по съдебен ред, Златева е заявила пред присъстващите, че се оттегля и няма да възпрепятства работата на новия екип. Според членовете на Управителния съвет това изявление е било направено публично, в присъствието на представители на медиите.

Въпреки заявеното намерение за оттегляне обаче, от новото ръководство твърдят, че Тодор Ангелов и екипът му продължават да очакват необходимия документ.

„Станка Златева все още не е дала пълномощно на своя наследник Тодор Ангелов, който може да изпълнява пълноценно функциите си на президент на федерацията по борба“, се посочва в разпространеното изявление.

От Управителния съвет отправят и призив към Златева да продължи работата си със своя клуб по борба в Сливен. Представителите на новото ръководство заявяват готовност да съдействат за финансирането му, като по този начин тя да може да продължи да допринася за развитието на спорта.

Ситуацията се развива на фона на световното първенство по борба в Казахстан, където българският национал Семен Новиков спечели златен медал. Докато вниманието на спортната общественост е насочено към представянето на националите, около управлението на федерацията продължават да възникват спорове.

По информация от новоизбрания Управителен съвет срещу решенията на Общото събрание са подадени пет жалби. Това допълнително усложнява ситуацията около промяната в ръководството на българската борба.

Към момента изложените твърдения са част от позицията на новоизбрания Управителен съвет. Развитието на случая ще зависи от последващите действия на страните и от разглеждането на подадените жалби.