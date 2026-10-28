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Интер измъкна победата срещу Венеция с два автогола в края

Интер измъкна победата срещу Венеция с два автогола в края

28 Октомври, 2026 21:34 447 0

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„Нерадзурите“ срещнаха сериозна съпротива

Интер измъкна победата срещу Венеция с два автогола в края - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Интер се наложи с 2:0 при гостуването си на Венеция, след като стигна до попаденията в заключителните минути на срещата. „Нерадзурите“ срещнаха сериозна съпротива и дълго време не успяваха да намерят път към противниковата врата, но два автогола им осигуриха крайния успех.

Домакините дори успяха да изпратят топката в мрежата през първото полувреме. В 29-ата минута Лион Лаубербах се разписа и даде повод за радост на привържениците на Венеция. След намесата на системата за видеоповторения обаче попадението не беше зачетено заради засада.

Венеция продължи да създава проблеми на своя съперник и имаше още възможности преди почивката, но не успя да се възползва от тях.

След подновяването на играта Интер увеличи натиска в търсене на гол. Маркюз Тюрам получи няколко добри шанса да изведе гостите напред, но не успя да ги реализира.

Развръзката настъпи в последните 11 минути от редовното време. В 79-ата минута Матиас Морено неволно изпрати топката в собствената си врата и Интер поведе с 1:0.

Само три минути по-късно домакините допуснаха нова подобна грешка. Акор Адамс също си отбеляза автогол, с което оформи крайното 2:0 в полза на миланския гранд.

Така Интер си тръгна с трите точки след двубой, в който защитата на Венеция дълго време удържаше натиска, но в края допусна две решаващи грешки.


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