Карагър призова Трент Александър-Арнолд да се върне в Ливърпул: „Допусна голяма грешка“

Джейми Карагър смята, че Трент Александър-Арнолд е допуснал сериозна грешка, напускайки Ливърпул, за да премине в Реал Мадрид през май 2025 г. Бившият защитник на мърсисайдци дори би приветствал завръщането на английския национал на „Анфийлд“, където той израсна и се утвърди като един от най-добрите офанзивни крайни защитници в света.

Александър-Арнолд премина през академията на Ливърпул и дебютира за първия отбор през сезон 2016/17. За клуба той изигра 354 мача във всички турнири, спечели две титли във Висшата лига, Шампионската лига, Купата на Англия, две Купи на лигата, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство.

Статистиката му също е впечатляваща. Никой защитник в историята на Висшата лига няма повече асистенции от неговите 64. Бившият му съотборник Анди Робъртсън е втори с 62. Александър-Арнолд има и общо 82 гола и асистенции в първенството, като сред защитниците пред него е единствено Лейтън Бейнс с 85.

Въпреки тези постижения решението му да остави договора си да изтече и да премине в Реал Мадрид предизвика недоволство сред част от привържениците на Ливърпул. Карагър обаче смята, че завръщането му може да бъде правилният ход за всички страни.

„Бих го върнал. Ще получи много критики, защото според мен допусна грешка. Направи голяма грешка, като отиде в Мадрид. На Ливърпул определено му липсва неговата креативност“, заяви Карагър в коментар, цитиран от испанското издание “AS”.

Бившият футболист обърна внимание и на ограничената роля на Александър-Арнолд в испанския гранд. Според него англичанинът изостава в конкуренцията за титулярното място на десния фланг на защитата, като Федерико Валверде е използван на тази позиция, а други варианти получават предимство.

„В момента той е третият избор за десния бек в Реал. Те играят с халф като Валверде на тази позиция. Дори в Ел Класико другият десен защитник, Дензъл Дъмфрис, влезе в игра преди него. Когато си третият избор в един клуб, очевидно е, че искат да си тръгнеш“, добави Карагър.

През настоящия сезон Александър-Арнолд е записал седем участия във всички турнири за Реал Мадрид, четири от които като титуляр. Играл е общо 345 минути и има една асистенция.