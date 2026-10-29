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Ливърпул оцеля в дузпите срещу Челси! „Червените“ продължават към четвъртфиналите на Карабао Къп

Ливърпул оцеля в дузпите срещу Челси! „Червените“ продължават към четвъртфиналите на Карабао Къп

29 Октомври, 2026 00:16 607 1

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  • коди гакпо-
  • гиорги мамардашвили

16 дузпи решиха сблъсъка на „Анфийлд“

Ливърпул оцеля в дузпите срещу Челси! „Червените“ продължават към четвъртфиналите на Карабао Къп - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ливърпул си осигури място на четвъртфиналите в турнира за Купата на лигата в Англия след драматичен успех над Челси на „Анфийлд“. Двата тима завършиха 1:1 в редовното време, а след изпълнението на общо 16 дузпи домакините надделяха с 6:5 и продължиха напред в надпреварата.

Срещата предложи множество интересни ситуации пред двете врати, а развръзката дойде след изключително напрегната серия от наказателни удари, в която имаше както пропуски, така и решаващи намеси на вратарите.

В 24-ата минута Морган Роджърс проби в наказателното поле на Ливърпул и падна след контакт с Роналд Араухо. Главният съдия Дарън Ингланд обаче прецени, че няма основание да отсъди наказателен удар. В тази фаза на турнира не се използва системата за видеоповторения ВАР.

Четвърт час по-късно реферът все пак посочи бялата точка, но този път в полза на Челси. Мало Густо намери Мойсес Кайседо в наказателното поле, а Раян Гравенберх извърши нарушение срещу еквадорския полузащитник.

Морган Роджърс се нагърби с изпълнението и в 40-ата минута откри резултата. Той насочи топката в посока, различна от тази, в която се хвърли вратарят Гиорги Мамардашвили, и даде преднина на лондончани.

Отговорът на Ливърпул не закъсня. Само три минути по-късно Уесли Фофана игра с ръка след центриране от корнер, което доведе до втора дузпа в двубоя. Коди Гакпо запази самообладание и прати топката в долния десен ъгъл, докато Майк Пендерс се хвърли в противоположната посока. Така резултатът стана 1:1.

Малко след изравняването Гакпо отново застраши вратата на Челси с удар от границата на наказателното поле, но този път Пендерс се намеси успешно.

След подновяването на играта Челси потърси ново попадение. В 48-ата минута Роджърс получи добра възможност в наказателното поле, но Мамардашвили спаси удара му. Няколко минути по-късно Педро Нето стреля от дистанция, но право в ръцете на грузинския страж.

В 61-вата минута Пендерс демонстрира отличен рефлекс и отрази опасен удар с глава на Роналд Араухо. Почти веднага след това Челси организира бърза контраатака, завършила с изстрел на Роджърс, но Джо Гомес се намеси решително и изчисти в корнер.

Брадли Баркола също опита да промени развоя на срещата. В 65-ата минута той се освободи от опеката на Джордан Хендерсън и стреля от границата на наказателното поле, но Пендерс отново показа добра реакция.

Челси продължи да търси победен гол и в 78-ата минута Марко Палестра отправи удар от добра позиция, но Мамардашвили спаси. Две минути по-късно Ливърпул пропусна отлична възможност да поведе. Първо удар на Флориан Вирц бе блокиран от Ливай Колуил, а след това опит на Баркола бе спрян от Ачеампонг.

До края на редовното време ново попадение не падна и двата отбора трябваше да определят победителя чрез изпълнение на дузпи.

Серията започна успешно за двата тима. Алексис Мак Алистър даде преднина на Ливърпул, а Педро Нето възстанови равенството. Александър Исак и Морган Роджърс също бяха точни, след което Коди Гакпо и Ромео Лавия направиха резултата 3:3.

Флориан Вирц реализира следващия наказателен удар за домакините, но Валентин Барко пропусна за Челси, след като изпрати топката в десния стълб. Константинос Цимикас обаче не успя да се възползва от възможността да увеличи преднината на Ливърпул, пращайки топката над вратата.

Джордан Хендерсън върна равенството, а Брадли Баркола отново изведе „червените“ напред. Ливай Колуил беше точен за Челси и резултатът достигна 5:5.

Последваха нови пропуски и от двете страни. Майк Пендерс отрази изпълнението на Раян Гравенберх, а Гиорги Мамардашвили спаси удара на Емануел Емега. Джо Гомес отново даде преднина на Ливърпул, но Уесли Фофана пропусна възможността да продължи серията за Челси, изпращайки топката високо над вратата.

Така Ливърпул спечели драматичната серия с 6:5 и си осигури участие в четвъртфиналите на Карабао Къп.


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  • 1 Артилерист

    1 0 Отговор
    Радвам се за Ливърпул, защото имаше повече чисти положения, но вратаря на Челси имаше ден и спаси всичко с изключение на дуспата...

    01:46 29.10.2026

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