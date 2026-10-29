Флийтууд ще приеме Евертън или Нюкасъл за Купата на лигата

Флийтууд Таун ще приеме Евертън или Нюкасъл на четвъртфиналите за Купата на лигата. Съперникът на тима от Лига 2 ще бъде определен в четвъртък, когато двата клуба ще се срещнат в четвъртия кръг на турнира.

Флийтууд стигна до тази фаза след най-големия успех в историята си. Тимът от Ланкашър отстрани шампиона на Висшата лига Арсенал с 5:3 при дузпите, след като редовното време завърши 2:2. Победата беше отпразнувана от около 5000 зрители на стадион „Хайбъри“.

За Флийтууд това ще бъде второ поредно домакинство срещу клуб от елита. Ако Евертън спечели срещу Нюкасъл, двубоят ще противопостави тима от Лига 2 на осминафиналист от Висшата лига. При успех на Нюкасъл гостуването ще бъде срещу носителя на трофея от 2025 г.

Ливърпул ще приеме Борнемут

Ливърпул получи домакинство срещу Борнемут, след като отстрани Челси след изпълнение на дузпи. Борнемут достигна четвъртфиналите за първи път от осем сезона след победа с 3:0 над Астън Вила.

Носителят на трофея Манчестър Сити ще играе у дома срещу Брадфорд Сити. Шампионите продължиха напред след 4:3 при дузпите срещу Брайтън, като мачът завърши 2:2 в редовното време.

Четвъртият четвъртфинал е между Кристъл Палас и Съндърланд. Палас отстрани Фулъм, а Съндърланд ще гостува в лондонското дерби.

„Четвъртфиналните срещи са насрочени за седмицата, започваща на 14 декември“, съобщи Английската футболна лига.

Пълната програма и началните часове ще бъдат определени допълнително. Потвърдените двойки са: Флийтууд Таун – Евертън или Нюкасъл, Манчестър Сити – Брадфорд Сити, Кристъл Палас – Съндърланд и Ливърпул – Борнемут.

Източници: dailymail.com, standard.co.uk, goal.com