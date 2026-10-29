Луис Енрике е на крачка от исторически рекорд в ПСЖ

Луис Енрике е на една победа от това да се превърне в най-успешния треньор в историята на Пари Сен Жермен по брой спечелени мачове във всички турнири. Испанецът достигна 126 победи след успеха с 2:0 над Олимпик Лион в понеделник и вече дели първото място в класацията с Лоран Блан.

Според статистиката на Opta третата позиция принадлежи на Луис Фернандес със 125 победи. Така още при следващия си мач Луис Енрике може да остане сам на върха. В петък ПСЖ гостува на Льо Авър в Нормандия, където наставникът ще има възможност да запише името си в клубната история.

Испанецът продължава да преследва и нов европейски триумф с парижани. ПСЖ се стреми към трета поредна титла в Шампионската лига — задача, която изглежда особено трудна на фона на проблемите с контузии в състава. Ако френският шампион успее отново да спечели турнира, ще стане едва вторият клуб през XXI век с три последователни трофея. Преди това Реал Мадрид постигна подобен успех под ръководството на Зинедин Зидан (2016-2018).