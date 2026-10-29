Компани напусна болницата, лекарите установиха причината за прилошаването му

Винсент Компани е изписан от болницата пет дни след като колабира на тренировъчната база на Байерн Мюнхен. Белгийският специалист вече се е прибрал у дома, където ще продължи възстановяването си.
Новината съобщи спортният директор на баварците Макс Еберл преди двубоя за Купата на Германия срещу Магдебург, спечелен впоследствие с 6-1 от Байерн. По думите му лекарите са установили причината за инцидента, а именно дразнене на мозъчните обвивки.
„Установиха какво е. Става дума за дразнене на мозъчните обвивки, което е причинило този епизод“, обясни Еберл. Той изрази увереност, че Компани скоро ще се завърне напълно възстановен на треньорската скамейка.
„Сигурен съм, че скоро ще се върне на 100%. За нас това е най-хубавата новина“, добави спортният директор на Байерн.
Засега не е посочена конкретна дата за завръщането на белгиеца към работата с отбора. Приоритет остава пълното му възстановяване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Селянин бръсне се с мотика
Коментиран от #2
07:51 29.10.2026
2 д-р Спайк
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08:07 29.10.2026