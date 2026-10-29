Компани напусна болницата, лекарите установиха причината за прилошаването му

Винсент Компани е изписан от болницата пет дни след като колабира на тренировъчната база на Байерн Мюнхен. Белгийският специалист вече се е прибрал у дома, където ще продължи възстановяването си.

Новината съобщи спортният директор на баварците Макс Еберл преди двубоя за Купата на Германия срещу Магдебург, спечелен впоследствие с 6-1 от Байерн. По думите му лекарите са установили причината за инцидента, а именно дразнене на мозъчните обвивки.

„Установиха какво е. Става дума за дразнене на мозъчните обвивки, което е причинило този епизод“, обясни Еберл. Той изрази увереност, че Компани скоро ще се завърне напълно възстановен на треньорската скамейка.

„Сигурен съм, че скоро ще се върне на 100%. За нас това е най-хубавата новина“, добави спортният директор на Байерн.

Засега не е посочена конкретна дата за завръщането на белгиеца към работата с отбора. Приоритет остава пълното му възстановяване.