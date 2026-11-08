Легенди на Манчестър Юнайтед почетоха Сър Алекс Фъргюсън

Сър Алекс Фъргюсън събра част от най-познатите лица от ерата си в Манчестър Юнайтед по повод 40-годишнината от назначаването му за мениджър на клуба. На тържеството в Манчестър присъстваха Неманя Видич, Робин ван Перси, Дарън Флетчър, Джони Евънс, Хавиер Ернандес, Джон О’Шей и Едвин ван дер Сар. До тях застана и настоящият наставник на „червените дяволи“ Майкъл Карик.

Общата снимка беше публикувана от актьора и запален привърженик на Манчестър Юнайтед Джеймс Несбит. На нея са Фъргюсън, Карик и бившите футболисти, които са били част от различни успешни състави на клуба.

40 години от началото на ерата „Фъргюсън“

Фъргюсън пое Манчестър Юнайтед на 6 ноември 1986 г., след като дойде от Абърдийн. Той остана начело на клуба 27 години и спечели 37 трофея. Периодът му на „Олд Трафорд“ се превърна в най-успешната епоха в историята на Манчестър Юнайтед.

Под ръководството на шотландеца се развиха футболисти като Кристиано Роналдо, Уейн Рууни и Дейвид Бекъм. Фъргюсън се оттегли през 2013 г., но влиянието му върху клуба продължава да се усеща и при Карик, който е негов бивш играч.

Карик остава под напрежение

Събирането се проведе в момент, когато настоящият мениджър на Манчестър Юнайтед е под сериозен натиск. След победата на Нотингам Форест над Манчестър Сити тимът изпадна в зоната на изпадащите. Преди това Юнайтед загуби с 0:3 от Борнемут на „Олд Трафорд“, а бъдещето на Карик изглеждаше несигурно.

Победата с 3:2 срещу Рома в Шампионската лига даде временен тласък на отбора. След мача Карик заяви, че не е получил гаранции за поста си.

„Каквото ще се случи, ще се случи. Наистина очаквам с нетърпение следващия мач и завръщането у дома след онази вечер“, каза Карик.

Следващото изпитание пред Манчестър Юнайтед е домакинството на Астън Вила, водена от Унай Емери. Карик заяви, че очаква подкрепа от привържениците и че отборът трябва да отговори с представянето си.

Треньорът коментира и отношенията си с капитана Бруно Фернандеш след публични разногласия около тактиката и решението португалецът да бъде оставен извън състава за мача с Борнемут. Карик не разкри подробности от разговорите им, но заяви:

„Мисля, че е ясно, че се движим в добра посока. Ангажираността на Бруно е безспорна за мен. Той показа това отново през тази седмица.“

На фона на несигурността около настоящия отбор, срещата с Фъргюсън върна спомените за времето, в което Манчестър Юнайтед печелеше трофеи под ръководството на най-успешния си мениджър.

Източници: dailymail.com, skysports.com