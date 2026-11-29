Манчестър Юнайтед загуби с 0:4 от Брентфорд на „Олд Трафорд“ и предизвика нова вълна от критики на Острова. Калъм Уилсън вкара два гола преди почивката, а Кристофър Айер и Кевин Шаде добавиха още две попадения в края. За Брентфорд това беше първа победа на стадиона на Юнайтед от 1937 г.

Поражението остави Манчестър Юнайтед на 19-о място във Висшата лига с осем точки от 12 мача. Отборът вече няма победа в 10 поредни срещи за първенство, а серията е най-дългата за клуба от периода между ноември 1989 г. и февруари 1990 г. Ако Кристъл Палас спечели срещу Хъл Сити, Юнайтед ще се окаже на последната позиция.

Исторически негативни показатели

Според данните, цитирани от „Гардиън“, Манчестър Юнайтед е загубил два поредни мача в първенството с поне четири допуснати гола за първи път от декември 1963 г. Тимът е и първият в историята на Висшата лига, допуснал поне два гола в седем последователни полувремена.

Клубът е получил поне четири гола в три последователни мача за първи път от ноември и декември 1961 г. Юнайтед не е запазил суха мрежа в нито един от първите си 12 двубоя за сезона - серия, която не се е случвала от сезон 1930/31, когато отборът завършва последен в елита.

„Гардиън“ отбеляза, че новият мениджър Маурисио Почетино е започнал работата си с две поражения с 0:4. Той е едва вторият треньор в историята на Висшата лига, който губи първите си два мача начело на отбор с разлика от поне четири гола.

Почетино: Това е реалността

След мача Почетино призна, че работата му е по-трудна от очакваното. „Това е труден момент. Резултатът е болезнен, но това е реалността и трябва да я приемем“, заяви аржентинецът, цитиран от „Скай Спортс“.

Мениджърът посочи липсата на увереност като един от проблемите на отбора. Брентфорд отправи четири точни удара и отбеляза четири гола. Почетино допълни, че Юнайтед трябва да стане по-постоянен, защото в момента показва добри моменти само за кратки периоди.

Реакцията на трибуните беше остра. Феновете освиркаха играчите след последния съдийски сигнал и скандираха, че те не заслужават да носят екипа. В анализа си „Скай Спортс“ определи защитата, халфовата линия и атаката като едновременно проблемни, а „Индипендънт“ озаглави своя коментар с предупреждение, че изпадането вече изглежда реална опасност.

Юнайтед ще има възможност да прекъсне негативната серия на 2 декември, когато гостува на Нюкасъл. След това тимът приема Ковънтри, а на 8 декември му предстои домакинство срещу РБ Лайпциг в Шампионската лига.

Източници: skysports.com, theguardian.com, the-independent.com