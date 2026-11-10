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Адриан Андреев с победа в основната схема на Чалънджъра в Херсонисос

Адриан Андреев с победа в основната схема на Чалънджъра в Херсонисос

10 Ноември, 2026 20:59 504 0

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  • български спорт

25-годишният софиянец премина успешно през квалификациите преди това

Адриан Андреев с победа в основната схема на Чалънджъра в Херсонисос - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският тенисист Адриан Андреев си проправи път към втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

25-годишният софиянец, който премина успешно през квалификациите, надделя над друг квалификант – французина Бенжамен Пиетри, с 6:2, 7:6(1) след здрава битка, продължила два часа и 17 минути.

В първата част Андреев показа по-стабилна игра и реализира три пробива срещу само един за съперника си, за да заслужи сет преднина.

Вторият сет се разви по-равностойно и доведе до тайбрек, в който българинът безапелационно доминира, давайки само една точка на французина и затваряйки срещата.

Благодарение на този успех Андреев вече си осигури 7 точки за световната ранглиста на ATP, където в момента заема 584-тата позиция.

Във втория кръг на надпреварата пред българина ще се изправи сериозно препятствие – третият поставен Раул Бранкачо (Италия), който е 222-ри в света.

Освен участието си на сингъл, утре Адриан Андреев ще стартира и в турнира на двойки. Той ще си партнира с Владислав Орлов (Украйна), като двамата ще се изправят срещу изцяло българско-люксембургски дует в лицето на родната надежда Алекс Ганчев и Саша Маес.


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