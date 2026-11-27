Българският представител в ски скоковете Владимир Зографски успешно премина квалификацията за надпреварата на голямата шанца във финландския зимен център Рука.

Родният състезател постигна скок от 133,5 метра, за който получи 138,6 точки. Това му отреди 21-ва позиция в подреждането и място сред първите 50, които продължават към основното състезание.

Най-добър резултат в квалификацията записа норвежецът Мариус Линдвик. Той събра 169,5 точки след опит от 142,5 метра.

Зографски има отлични спомени от Рука. През миналата година българинът постигна едно от най-силните класирания в кариерата си, завършвайки на рекордното за него четвърто място.

Първото от двете състезания във финландския център е насрочено за събота от 17:30 часа.