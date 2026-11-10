Лацио обвърза правнука на Бенито Мусолини до 2031 година

Лацио официално обяви удължаването на договора на десния защитник Романо Флориани Мусолини. Новото споразумение на 23-годишния футболист с римския клуб е до лятото на 2031 година.

Бранителят е правнук на бившия италиански диктатор Бенито Мусолини, което често привлича допълнително внимание към името му извън футболните изяви.

„Удължаването на договора ми с тези цветове е източник на огромна гордост за мен. Това е допълнителна мотивация винаги да давам най-доброто от себе си. Напред, Лацио!“, заяви Мусолини в изявление, разпространено от клубната пресслужба.

Футболистът е юноша на Лацио и се присъедини към представителния състав през 2021 година. Впоследствие той натрупа опит с екипите на Пескара, Юве Стабия и Кремонезе, където игра под наем.

През настоящия сезон Мусолини получава възможности в първия отбор на „орлите“. Той вече има 11 участия в Серия А, като е отбелязал и едно попадение.

С новия договор римляните показват, че разчитат на защитника и в дългосрочните си планове.