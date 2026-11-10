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Алкарас и Зверев потвърдиха участие в „Лейвър Къп“ 2027

Алкарас и Зверев потвърдиха участие в „Лейвър Къп“ 2027

10 Ноември, 2026 22:43 296 0

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Двамата ще бъдат част от отбора на Европа в юбилейното десето издание на турнира в Лос Анджелис

Алкарас и Зверев потвърдиха участие в „Лейвър Къп“ 2027 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Карлос Алкарас и Александър Зверев са първите потвърдени участници в отбора на Европа за „Лейвър Къп“ през 2027 г. Юбилейното десето издание на турнира ще се проведе от 24 до 26 септември в Intuit Dome в Лос Анджелис.

За 23-годишния Алкарас това ще бъде четвърто участие в състезанието. Испанецът дебютира през 2024 г., а досега се утвърди като един от водещите играчи в европейския състав.

Зверев ще участва за осми път. Германецът е рекордьор в историята на „Лейвър Къп“ по спечелени точки – 26, както и по победи в сингъл мачове – осем.

Двамата бяха част от европейския тим и при спечелването на трофея през 2026 г. В Лондон отборът на Европа, воден от капитана Яник Ноа, победи Отбора на света с 13:5.

Зверев донесе решаващата точка с успех срещу Лиърнър Тиен. За германеца това беше четвърти мач в кариерата, с който осигурява титлата за Европа в турнира.

След успеха в Лондон Европа има шест титли в „Лейвър Къп“, докато Отборът на света е печелил надпреварата три пъти. Турнирът противопоставя шестима тенисисти от Европа срещу шестима представители на останалия свят.

Домакин на следващото издание ще бъде Intuit Dome – залата на Лос Анджелис Клипърс от Националната баскетболна асоциация. Мачовете ще се проведат в рамките на три дни, а тимът, който първи достигне 13 точки, печели трофея.


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