Игор Тиаго пропуска три мача след отхвърлена жалба

Брентфорд загуби обжалването на червения картон на Игор Тиаго, съобщи клубът. Така бразилският нападател ще изтърпи наказание от три мача и няма да бъде на разположение за срещите с Евертън, Манчестър Юнайтед и Арсенал.

Санкцията е наложена след двубоя с Брайтън, загубен от Брентфорд с 0:2. Тиаго беше отстранен от игра в 23-ата минута след ситуация с Чема Андрес. Първоначално Майкъл Оливър му показа жълт картон, но след продължителна проверка на ВАР монитор съдията промени решението си и извади червен картон.

Брентфорд оспори тримачовото наказание, но жалбата беше отхвърлена. В съобщението си клубът потвърди: „Отстраняването на бразилския нападател е потвърдено и той ще изтърпи наказание от три мача.“ Решението означава, че Тиаго ще пропусне първия мач на Брентфорд след паузата за националните отбори срещу Евертън, както и последвалите двубои с Манчестър Юнайтед и Арсенал.

Нападателят, който е бивш футболист на Лудогорец, остави съотборниците си с човек по-малко още през първото полувреме срещу Брайтън. До края на наказанието му Брентфорд ще трябва да разчита на друг вариант в атака в три последователни мача от Висшата лига.