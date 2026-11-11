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Игор Тиаго пропуска три мача след отхвърлена жалба

Игор Тиаго пропуска три мача след отхвърлена жалба

11 Ноември, 2026 10:06 471 1

  • игор тиаго-
  • брентфорд-
  • висша лига-
  • червен картон-
  • лудогорец

Брентфорд не успя да отмени наказанието на нападателя след червения му картон срещу Брайтън. Тиаго няма да играе срещу Евертън, Манчестър Юнайтед и Арсенал

Игор Тиаго пропуска три мача след отхвърлена жалба - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Брентфорд загуби обжалването на червения картон на Игор Тиаго, съобщи клубът. Така бразилският нападател ще изтърпи наказание от три мача и няма да бъде на разположение за срещите с Евертън, Манчестър Юнайтед и Арсенал.

Санкцията е наложена след двубоя с Брайтън, загубен от Брентфорд с 0:2. Тиаго беше отстранен от игра в 23-ата минута след ситуация с Чема Андрес. Първоначално Майкъл Оливър му показа жълт картон, но след продължителна проверка на ВАР монитор съдията промени решението си и извади червен картон.

Брентфорд оспори тримачовото наказание, но жалбата беше отхвърлена. В съобщението си клубът потвърди: „Отстраняването на бразилския нападател е потвърдено и той ще изтърпи наказание от три мача.“ Решението означава, че Тиаго ще пропусне първия мач на Брентфорд след паузата за националните отбори срещу Евертън, както и последвалите двубои с Манчестър Юнайтед и Арсенал.

Нападателят, който е бивш футболист на Лудогорец, остави съотборниците си с човек по-малко още през първото полувреме срещу Брайтън. До края на наказанието му Брентфорд ще трябва да разчита на друг вариант в атака в три последователни мача от Висшата лига.


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  • 1 дедо

    0 0 Отговор
    така, така.. подпирайте Арсенал.

    10:16 11.11.2026

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