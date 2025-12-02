Новини
На 2 декември 1993 г. Колумбийската полиция убива известния наркобарон Пабло Ескобар СНИМКИ

2 Декември, 2025 04:23

Ескобар е прострелян на три места, като единият куршум попада смъртоносно в главата му

На 2 декември 1993 г. Колумбийската полиция убива известния наркобарон Пабло Ескобар СНИМКИ - 1
Снимка: БГНЕС
На 2 декември 1993 г. Колумбийската полиция убива известния наркобарон Пабло Ескобар, чийто живот и дейност са вдъхновение за много книги и филми.

Често наричан „Краля на кокаина“, Ескобар се превръща в най-богатия престъпник в историята, след като натрупва 30 милиарда долара, докато наркокартелът му установява монопол върху търговията с кокаин в САЩ през 80-те и началото на 90-те години на миналия век.

Пабло Емилио Ескобар Гавирия е известен колумбийски наркобос. Смятан е за един от най-безжалостните, амбициозни и могъщи дилъри в историята. Толкова забогатява от търговията с наркотици, че списание „Форбс“ го нарежда на 7-о място в списъка на най-богатите хора за 1989 г., припомня vesti.bg.

На 2 декември, ден след 44-тия си рожден ден, след като 16 месеца се укрива от властите, Ескобар говори със сина си по телефона от такси и по този начин той несъзнателно обърква своите преследвачи, които се опитват да го локализират чрез трилатерация. В 15:03 ч. той спира и влиза в къща, продължавайки да говори със сина си по телефона.

На 2 декември 1993 г. Колумбийската полиция убива известния наркобарон Пабло Ескобар СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

В този момент властите разбират, че ако не го хванат сега, ще трябва да чакат още дълго за друга такава възможност. Те нахлуват в къщата, а Ескобар дочува стъпки и казва на сина си, че ще му се обади по-късно. След като затваря телефона, той взема пистолета си. Ескобар и телохранителят му произвеждат няколко изстрела, след което скачат през прозореца върху съседния покрив. Двамата са убити от властите, докато бягат. Ескобар е прострелян на три места, като единият куршум попада смъртоносно в главата му.


Колумбия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Сталин

    1 0 Отговор
    Ескобар е велик,раздава милиони на бедните строи стадиони за децата и помага на всички които имат нужда

    04:29 02.12.2025