България търси първи успех над Хърватия от 21 години

Женският национален отбор на България започва втория етап от квалификациите за Европейското първенство по баскетбол през 2027 г. с домакинство на Хърватия. Срещата от първия кръг на група J ще се играе в Самоков от 16:00 часа, а двубоят ще бъде излъчен по bTV Action.

Българският състав, воден от Таня Гатева, спечели групата си в първата фаза на пресявките. Тимът е записал четири победи в последните си пет мача и ще опита да започне с успех участието си във втория етап.

Хърватия също спечели своята група в първата фаза. Отборът на Стипе Бралич има три победи в последните си пет срещи.

Историята на съперничеството обаче е в полза на гостите. Хърватия е спечелила последните четири мача между двата състава. Последният двубой е бил през 2022 г., когато хърватките са победили у дома с 19 точки разлика.

Последната победа на България срещу Хърватия е от 2005 г. Тя е постигната в допълнителните квалификации за Европейското първенство в Турция.

Днешният мач поставя началото на новия етап от битката за класиране на Евробаскет 2027. България и Хърватия влизат в срещата като победители в групите си от първата фаза.