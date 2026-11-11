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България търси първи успех над Хърватия от 21 години

България търси първи успех над Хърватия от 21 години

11 Ноември, 2026 10:19 592 6

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Женският национален отбор приема Хърватия в Самоков в първия си мач от група J на втория етап от квалификациите за Евробаскет 2027

България търси първи успех над Хърватия от 21 години - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Женският национален отбор на България започва втория етап от квалификациите за Европейското първенство по баскетбол през 2027 г. с домакинство на Хърватия. Срещата от първия кръг на група J ще се играе в Самоков от 16:00 часа, а двубоят ще бъде излъчен по bTV Action.

Българският състав, воден от Таня Гатева, спечели групата си в първата фаза на пресявките. Тимът е записал четири победи в последните си пет мача и ще опита да започне с успех участието си във втория етап.

Хърватия също спечели своята група в първата фаза. Отборът на Стипе Бралич има три победи в последните си пет срещи.

Историята на съперничеството обаче е в полза на гостите. Хърватия е спечелила последните четири мача между двата състава. Последният двубой е бил през 2022 г., когато хърватките са победили у дома с 19 точки разлика.

Последната победа на България срещу Хърватия е от 2005 г. Тя е постигната в допълнителните квалификации за Европейското първенство в Турция.

Днешният мач поставя началото на новия етап от битката за класиране на Евробаскет 2027. България и Хърватия влизат в срещата като победители в групите си от първата фаза.


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  • 1 Исторически парк

    5 0 Отговор
    Лекарките са волейболистки? 🤣😂

    10:26 11.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 112211

    1 0 Отговор
    Само, че на заглавната снимка са млади лекарки. Леле до къде докарахте момичета , след 24часови дежурства да трябва и да играят волейбол…. Ц ц ц

    10:56 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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