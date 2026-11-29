Девет часа продължава прибирането на женския отбор на Славия от Монтана до София след гостуването на Монтана 2003 в „А“ група. Тимът тръгва в 18:00 часа и пристига в столицата около 03:00 часа, след като попада в няколко снежни капана по маршрута.

Отборът пътува с бус, управляван от мениджъра Калина Иванова. В отделен автомобил са старши треньорът Таня Гатева и кондиционният треньор Симеон Миланов, а баскетболистката Антония Филипова пътува в трета кола.

Още при излизането от Монтана полицията отклонява движението към Своге, тъй като магистрала „Хемус“ е затворена заради снега. Пътят към Своге също се оказва трудно проходим. Автомобилът на Филипова се удря в камък и му се пука картерът, а бусът със състезателките закъсва още на първия завой.

В снега остава блокиран и автомобилът, в който пътуват тримата съдии на мача и делегатът Красимира Банова. Таня Гатева и Симеон Миланов се връщат, за да помогнат.

„Започнахме да ги избутваме, защото те бяха блокирали движението. Успяхме и те тръгнаха, но в същото време получих обаждане, че и бусът със състезателките е закъсал“, разказва Таня Гатева пред bTV Sport.

Ръководството на Монтана предлага да осигури нощувка на отбора, но групата вече не може да се върне обратно. На разклона между Своге и магистралата бусът отново спира, този път защото не успява да изкачи наклона. В продължение на час и половина играчки, треньори и други пътуващи се опитват да го изтласкат.

„Не знам как оцеляхме. Справихме се само благодарение на добрите шофьорски умения на Калина Иванова“, казва Гатева.

По магистралата условията остават тежки. Има завъртени тирове и автомобили, а видимостта е силно ограничена. Според Гатева на два пъти тя и Миланов са навлизали в насрещното, докато се опитват да продължат.

При Ботевград полицията отново отбива движението. Бусът и автомобилът на треньорския щаб преминават през района на Трудовец и успяват да се включат обратно в магистралата. Закъсал тир обаче препречва една от лентите и групата отново излиза, за да избута буса.

„За мен беше изключително важно да запазя самообладание и концентрация. Всички бяха притеснени, а аз бях човекът с най-много отговорност. За мен тези момичета са всичко и никога няма да ги подведа“, заявява Калина Иванова.

Славия се прибира след мач от „А“ група

Двубоят в Монтана е част от седмия кръг на женската „А“ група. В предишния кръг, на 21 ноември, Славия побеждава Локомотив София със 75:59 и записва втория си успех за сезона.

Снежната обстановка в района съвпада с ограничения по основни пътни направления. На 29 ноември движението на тежкотоварни автомобили по „Хемус“ между София и Ботевград е ограничено заради снегопочистване, съобщава Darik.bg. Тимът на Славия обаче успява да завърши пътуването без пострадали.

Източници: btvsport.bg, darik.bg