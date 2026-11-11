Фенербахче се раздели с Дирк Каут

Фенербахче обяви раздялата си с Дирк Каут седмица след като нидерландецът изведе отбора до победа с 3:2 срещу бившия си клуб Ливърпул в Шампионската лига. Каут водеше тима временно, въпреки че турският клуб вече беше постигнал споразумение с Емре Белозоглу за треньорския пост.

„Благодарим ти от все сърце за всичко, което си дал за тези цветове. Днес се сбогуваме с теб, но мястото ти в това голямо семейство остава непроменено“, заяви Фенербахче при обявяването на раздялата.

Бившият нападател на нидерландския национален отбор се завърна във Фенербахче през юли 2026 г. Той беше назначен за помощник на старши треньора Исмаил Картал, който подаде оставка през октомври.

След напускането на Картал Каут пое временно първия отбор. Той остана начело и за двубоя с Ливърпул, завършил с победа 3:2 за турския състав. Мачът беше особено значим за нидерландеца, който игра за Ливърпул, преди да премине във Фенербахче.

Каут носи екипа на турския клуб между 2012 и 2015 г., а през лятото се завърна като част от треньорския щаб. Престоят му като временен наставник приключва сега, след като Фенербахче потвърди назначаването на Белозоглу.

Емре Белозоглу, бивш капитан на Фенербахче, поема отбор, който заема шесто място в турското първенство. В Шампионската лига тимът е на 19-а позиция в класирането, включващо 36 отбора.

Следващият мач на Фенербахче в турнира е срещу Шахтьор Донецк. Двубоят ще се играе в Лондон на 25 ноември.