Евертън и Ливърпул завършиха 1:1 в дербито на Мърсисайд от 12-ия кръг на Висшата лига. Домакините изравниха след автогол на Джереми Фримпонг, а Доминик Собослай беше точен за Ливърпул още в 5-ата минута. Резултатът се запази до края на двубоя на стадион „Хил Дикинсън“.

Ливърпул започна по-силно и поведе след комбинация между Флориан Вирц и Собослай. Унгарският полузащитник завърши атаката с удар, който изведе гостите напред в резултата.

Евертън отговори в 25-ата минута. След центриране в наказателното поле Фримпонг се намеси неуспешно и изпрати топката в собствената си врата. Така домакините се върнаха в мача, а до почивката двата тима не успяха да създадат ново голово положение.

Ливърпул владееше повече топката

Гостите имаха 63% притежание и отправиха 19 удара срещу 12 за Евертън. По точните удари двата отбора завършиха с равенство - по три. Ливърпул изпълни осем корнера, докато домакините стигнаха до пет.

След почивката темпото остана високо, но защитите ограничиха чистите възможности. Вратарите Джордан Пикфорд и Алисон записаха по две спасявания, а до края не падна нов гол.

„Винаги съм намирал дерби мачовете за събитийни“, заяви Дейвид Мойс преди срещата. За мениджъра това беше рекорден 593-и мач начело на Евертън.

Двата отбора запазиха позициите си

Равенството донесе по една точка на двата състава. Ливърпул събра 22 точки и остана четвърти в класирането, а Евертън вече има 17 точки и запази деветото място.

Евертън ще гостува на Астън Вила на 2 декември, а същия ден Ливърпул ще приеме Съндърланд.

Източници: skysports.com, theguardian.com