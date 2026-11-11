Стив Джонсън отписа Джокович за 25-а титла от Шлема

Стив Джонсън постави под съмнение възможността Новак Джокович да спечели 25-а титла от Големия шлем. Бившият американски тенисист заяви в подкаста „Nothing Major“, че на 39 години сърбинът трудно би издържал серия от седем мача срещу най-силните си съперници.

Коментарът му дойде след отпадането на Джокович във втория кръг на турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж. Ринки Хиджиката спечели срещата с 2:1 сета – 2:6, 6:3, 6:3. Загубата сложи край на надеждите на Джокович да се класира за финалите на ATP и го остави на 12-о място в ранглистата с 2940 точки. Това е първият му пропуск за заключителния турнир от 2017 г., когато контузия в лакътя прекъсна сезона му.

Последната голяма титла е от Париж през 2024 г.

Последният голям трофей на Джокович е олимпийската титла, спечелена в Париж през 2024 г. Оттогава той е загубил два финала от сериите Мастърс 1000 и финала на Australian Open през 2026 г. На Уимбълдън сърбинът отпадна на полуфинал след загуба от Яник Синер.

„Да победи Яник Синер и Александър Зверев или Синер и Карлос Алкарас? Просто не мисля, че има силите за това“, каза Джонсън, коментирайки препятствията пред Джокович в турнирите от Големия шлем.

Сезонът не е лишен от силни резултати

Въпреки спада Джокович достигна до финала на Australian Open и до четвъртфиналите на Уимбълдън. През сезона той записа победи срещу Синер, Даниил Медведев и Александър Зверев.

През октомври Джокович спечели турнир в Китай, което му донесе 102-ра титла в професионалната кариера. Резултатите показват, че той продължава да се състезава на високо ниво, но според Джонсън остава въпросът дали може да спечели седем поредни мача в турнир от Големия шлем, включително срещу двама от водещите играчи в света.