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Вратар на Челси катастрофира с Ферари за 350 000 евро

Вратар на Челси катастрофира с Ферари за 350 000 евро

11 Ноември, 2026 20:03 653 3

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  • нюрбургринг

28-годишният испанец е бил зад волана на Ferrari 488 Challenge Evo

Вратар на Челси катастрофира с Ферари за 350 000 евро - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вратарят на Комо Роберт Санчес, който е собственост на Челси, се размина без наранявания след тежка катастрофа с луксозен спортен автомобил на легендарната писта „Нюрбургринг“ в Германия.

28-годишният испанец е бил зад волана на Ferrari 488 Challenge Evo, оценявано на около 350 000 евро. По информация за инцидента Санчес е загубил контрол над автомобила при скорост от приблизително 110 км/ч и се е ударил директно в предпазните мантинели.

Сблъсъкът е нанесъл сериозни щети по предната част на автомобила, а отломки са се разпръснали по трасето. Заради катастрофата в понеделник около 14:30 часа е била прекратена сесията на пистата с развяването на червени знамена.

Британец на 58 години, който се е движел зад Санчес, е станал очевидец на случилото се. Той разказва, че испанецът е влязъл прекалено бързо в завой с наклон и ъгъл над 180 градуса, след което е изгубил контрол над Ферарито и се е блъснал в мантинелата.

Според свидетеля предницата на автомобила е била напълно унищожена. Той допълва, че Санчес е излязъл от колата невредим и дори започнал да събира разпилените части по трасето. Вратарят бил облечен с обикновени дрехи и състезателна каска, която не свалил дори след преместването на автомобила. Самоличността му станала ясна от името, изписано върху колата.

Това не е първият случай, в който испанският футболист попада в неприятна ситуация на пътя. По-рано през годината той е бил санкциониран за шофиране с превишена скорост в района на Кроули, Съри. Тогава му били отнети три контролни точки от шофьорската книжка и му била наложена глоба от 1819 евро.



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