Комо посреща Ювентус в най-очаквания мач от неделната програма на 13-ия кръг в Серия А. Двубоят на стадион „Джузепе Синигаля“ започва в 21:45 часа българско време, а по-рано през деня Сасуоло приема Наполи в Реджо Емилия.

Комо влиза в срещата като пети в класирането с 26 точки – само шест зад лидера Лацио. Отборът на Сеск Фабрегас има осем победи, две равенства и две загуби, а у дома все още не е допуснал поражение. В петте си домакинства в първенството тимът е записал четири победи и едно равенство, като е получил само един гол.

„Ювентус е много силен и може да ти навреди по много начини. Ще ни трябва почти перфектен мач“, заяви Фабрегас преди двубоя. Треньорът потвърди, че Асaне Диао, Максенс Какере и Джейдън Адай се връщат в групата, но състоянието им не позволява всички да започнат като титуляри. Мойзе Кийн остава извън състава, а Комо все още очаква по-точна прогноза за възстановяването му.

Ювентус е шести с 21 точки и има три мача без загуба в шампионата. След поражението с 2:0 от Дженоа тимът на Лучано Спалети направи 2:2 с Фиорентина, победи Наполи с 2:0 и разгроми Венеция с 4:0. Въпреки това представянето на отбора остава неравномерно, особено при гостуванията, където балансът е две победи, две равенства и две загуби.

Съперниците се познават добре от последния сезон. Комо спечели и двата мача срещу Ювентус през кампанията 2025/26 – с 2:0 у дома през октомври и със същия резултат в Торино през февруари. Това е втората официална среща между Фабрегас и Спалети като треньори след успеха на Комо в Торино.

Наполи търси изход от колебливото начало

Наполи гостува на Сасуоло от деветото място с 18 точки. Шампионът от последните години изостава от челната група след пет победи, три равенства и четири загуби в първите 12 кръга. В последния си шампионатен мач неаполитанците победиха Торино с 1:0, но преди това загубиха с 2:0 от Ювентус.

Сасуоло е 18-и с осем точки и голова разлика 16:31. Тимът има само две победи от началото на сезона, а в последния кръг отстъпи с 0:2 на Дженоа. Мачът срещу Наполи започва в 16:00 часа българско време на стадион „Мапей“.

Домакините ще се опитат да използват проблемите на съперника, който има натоварена програма и кадрови затруднения. За Наполи отсъстват няколко основни футболисти, сред които Кевин Де Бройне, Джовани Ди Лоренцо и Станислав Лоботка, докато Сасуоло се бори да спре пропадането към зоната на изпадащите.

Източници: mediaset.it, fourfourtwo.com, sportsmole.co.uk