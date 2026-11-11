Мбапе пропусна тренировка преди мача с Италия

Капитанът на Франция Килиан Мбапе пропусна последната тренировка на отбора преди гостуването на Италия в Лигата на нациите. Нападателят на Реал (Мадрид) остана извън заниманието и получи медицински грижи, а от Френската футболна федерация заявиха, че няма контузия.

Френското издание „Екип“ обаче съобщава за лека мускулна болка в задната част на бедрото. Според информацията участието на Мбапе в двубоя с Италия е малко вероятно, докато очакванията са той да бъде готов за следващия мач на Франция срещу Турция.

„Мбапе е под лечение“, заявиха от щаба на националния отбор, без да уточнят естеството на проблема. Разминаването между официалната позиция и информацията на „Екип“ оставя неяснота около състоянието на капитана, но пропуснатата тренировка поставя под въпрос появата му на терена в Милано.

Франция гостува на Италия в четвъртък, 12 ноември, на стадион „Сан Сиро“ в Милано. Три дни по-късно тимът на Зинедин Зидан приема Турция в Бордо.

При отсъствието на контузения Усман Дембеле Мбапе беше очакван да заеме позицията на централен нападател. В предишния мач срещу Турция той игра по левия фланг и откри резултата, но напусна терена заради болка в лявото коляно. Франция спечели срещата с 1:0.