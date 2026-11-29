Барселона получава възможност да увеличи преднината си на върха в Ла Лига, когато гостува на Депортиво в 14-ия кръг. Каталунците са начело с 36 точки от 13 мача, а Реал Мадрид остана с 33 точки след домакинската загуба с 1:2 от Алавес.

Победа на стадион „Риасор“ ще изведе Барселона на шест точки пред големия му съперник. При равенство авансът ще бъде четири точки, а поражение ще остави разликата между двата отбора на три точки. Атлетико Мадрид е втори с 34 точки от 14 срещи и също остава в борбата за челните позиции.

Флик очаква труден мач в Ла Коруня

Депортиво е на 12-о място с 15 точки от 13 двубоя. Новакът в елита има три победи, шест равенства и четири загуби, като е допуснал 17 гола от началото на сезона. Домакините ще се опитат да спрат най-резултатния отбор в първенството, който е отбелязал 51 попадения в 13 мача.

„Ще се съсредоточим върху това да победим Депортиво“, заяви треньорът на Барселона Ханзи Флик преди двубоя. Германският специалист отново подчерта, че разполага с достатъчно качество в състава, въпреки натоварената програма.

Флик потвърди, че Ламин Ямал, Андреас Кристенсен и Родри ще пътуват за Ла Коруня и могат да играят. Марк Бернал и Алехандро Балде обаче няма да бъдат на разположение. Решението за стартовия състав ще бъде взето след мача на Барселона в Шампионската лига срещу Сабах в Баку.

Каталунците се връщат на „Риасор“ след осем години

Барселона спечели последния си шампионатен мач с 3:2 срещу Виляреал на 22 ноември. Преди това тимът победи Атлетико Мадрид с 2:1 като гост, а между двата мача записа успех и в Шампионската лига.

Предстоящият двубой има и исторически контекст. Барселона ще се завърне на „Риасор“ за първи път от осем години, след като Депортиво прекара период извън испанския елит. Домакините се завърнаха в Ла Лига през този сезон и до момента се представят стабилно за отбор, който се бори да се утвърди в средата на класирането.

Срещата между Депортиво и Барселона е насрочена за 16:15 часа местно време в неделя. При успех гостите ще използват грешката на Реал Мадрид, за да направят нова крачка в битката за титлата.

Източници: channelnewsasia.com, cadenaser.com, as.com