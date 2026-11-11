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Тейлър Фриц продължава напред в Стокхолм след успех над Камерън Нори

Тейлър Фриц продължава напред в Стокхолм след успех над Камерън Нори

11 Ноември, 2026 21:38 346 0

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  • камерън нори-
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  • юго умбер-
  • тенис

Юго Умбер също продължи към следващата фаза

Тейлър Фриц продължава напред в Стокхолм след успех над Камерън Нори - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Поставеният под номер 1 в схемата Тейлър Фриц се класира за четвъртфиналите на турнира от категория ATP 250 в Стокхолм. Американецът се наложи над британеца Камерън Нори със 7:5, 6:3 след час и 27 минути игра.

С победата Фриц затвърди предимството си в преките сблъсъци с Нори, като вече има 10 успеха срещу 6 за своя съперник.

Първият сет предложи равностойна битка, в която двамата тенисисти бяха стабилни на собствен сервис и си размениха по един пробив. В заключителната част на сета обаче американецът успя да спечели подаването на британеца и да поведе в резултата след 7:5.

Във втория сет Фриц наложи пълно надмощие на корта. Той спечели четири поредни гейма и не позволи на Нори да намери път обратно в двубоя, затваряйки мача с 6:3.

В друг двубой от надпреварата французинът Юго Умбер също продължи към следващата фаза, след като се справи с хърватина Борна Гойо с 6:2, 6:4.


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