Тейлър Фриц продължава напред в Стокхолм след успех над Камерън Нори

Поставеният под номер 1 в схемата Тейлър Фриц се класира за четвъртфиналите на турнира от категория ATP 250 в Стокхолм. Американецът се наложи над британеца Камерън Нори със 7:5, 6:3 след час и 27 минути игра.

С победата Фриц затвърди предимството си в преките сблъсъци с Нори, като вече има 10 успеха срещу 6 за своя съперник.

Първият сет предложи равностойна битка, в която двамата тенисисти бяха стабилни на собствен сервис и си размениха по един пробив. В заключителната част на сета обаче американецът успя да спечели подаването на британеца и да поведе в резултата след 7:5.

Във втория сет Фриц наложи пълно надмощие на корта. Той спечели четири поредни гейма и не позволи на Нори да намери път обратно в двубоя, затваряйки мача с 6:3.

В друг двубой от надпреварата французинът Юго Умбер също продължи към следващата фаза, след като се справи с хърватина Борна Гойо с 6:2, 6:4.