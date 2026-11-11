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Лиа Каратанчева отпадна на старта в Ираклион

Лиа Каратанчева отпадна на старта в Ираклион

11 Ноември, 2026 20:23 343 0

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Седма поредна загуба на сингъл

Лиа Каратанчева отпадна на старта в Ираклион - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската тенисистка Лиа Каратанчева приключи участието си на сингъл още в първия кръг на турнира от сериите ITF W35 в Ираклион, Гърция. Надпреварата се провежда на клей и е с награден фонд от 30 000 евро.

23-годишната българка, която заема 422-ро място в световната ранглиста, отстъпи с 2:6, 3:6 пред испанката Лусия Кортес Йорка. Двубоят бе първи между двете на професионално ниво.

Каратанчева не успя да намери ритъма си в началото на срещата и изостана с 2:5 в първия сет. Испанската тенисистка се възползва от предимството си и без особени затруднения затвори частта с 6:2.

Във втория сет българката оказа по-сериозна съпротива, но пропусна отлична възможност да възстанови равенството. При резултат 3:4 тя не успя да реализира седем възможности за пробив. В следващия гейм Кортес Йорка стигна до решаващ пробив и приключи мача с 6:3.

Така поражението стана седмо поредно за Каратанчева в турнирите на сингъл.

Българката обаче продължава участието си в Ираклион на двойки. Там тя си партнира с грузинката София Шапатава, като двете вече си осигуриха място на четвъртфиналите. Следващите им съпернички ще бъдат гъркинята Мариане Аргирокастрити и Лусия Кортес Йорка.


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